Психолог и телеведущая Утра в большом городе на ICTV2 Юлия Зорий в проекте МОЗ Твое ментальное здоровье советует применить три действенные стратегии, которые помогут справиться с негативными эмоциями, взять их под контроль и стабилизировать свое эмоциональное состояние.

Когда их можно применять?

В новом видео, созданном на основе материалов, апробированных ВОЗ в разных странах мира, Юлия предлагает вам три пути и способа успокоиться, наметить пути выхода из кризиса и, в конце концов, сделать первый шаг в решении то ли финансовых трудностей, то ли сложностей в семейных отношениях, или других жизненных неурядиц.

Стратегия 1. Управление проблемами

Суть стратегии — поиск возможных путей решения проблемы, которая вызывает у нас наибольшее беспокойство именно сейчас. Попробуйте составить список всех проблем, а затем выберите одну, с которой хотите начать. Помните, очень важна последовательность действий.

Когда у нас есть четкий план работы с проблемой, нам легче с ней справляться. Опишите проблему настолько точно, насколько возможно, подумайте, в каких ситуациях она возникает.

— Представьте, какой была бы ваша жизнь, если бы вы с ней не столкнулись? Увидите практические стороны проблемы и возможные способы ее решения, — говорит Юлия.

По словам психолога, анализ — важный шаг для повышения уверенности в себе и укрепления веры в то, что вам под силу решение этой проблемы.

Стратегия 2. Начинайте и продолжайте

Доказано, что люди, которые под действием обстоятельств стали менее активными, плывут по течению событий, чувствуют себя более подавленными.

Когда вы не хотите хоть что-нибудь делать, вы еще больше ухудшаете свое эмоциональное состояние. Развивается так называемый цикл бездействия. Не позволяйте ему вас окончательно пленить.

Придумывайте интересные и важные именно для вас занятия. Даже незначительный успех повысит настроение и придаст уверенности, а значит, и мотивации повторить еще раз то, что принесло удовольствие.

Стратегия 3. Усиление социальной поддержки

Мы лучше справляемся с трудностями, если у нас есть хорошая социальная поддержка. Подставить плечо может друг или родственник, который готов выслушать, помочь. Время, проведенное в общении с другими интересными или близкими вам людьми, не обязательно с обсуждением проблемы, непременно даст положительные результаты.

Источник и фото: Твоє ментальне здоров’я