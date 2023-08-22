Практикующий психолог и телеведущая “Утра в большом городе” на ICTV 2 Юлия Зорий стала ведущей мастер-класса от Минздрава по работе со стрессом и тревогой.

В серии видео психолог делится апробированными ВОЗ стратегиями, которые помогут стать сильнее и научат справляться со стрессом и тревогой в трудных жизненных обстоятельствах.

Это такие стратегии как заземление, отцепление с крючка тяжелых мыслей и чувств, действия согласно собственным ценностям, переход от страдания к силе, стратегии контроля и отношения и другие.

— Эти стратегии просты, а главное, действенны и признаны ведущими экспертами ВОЗ. Надеюсь, такие уроки самопомощи в стрессовых ситуациях сделают нашу нацию еще сильнее, — отметила Юлия.

Разработали мастер-класс стрессоустойчивости и жизнестойкости эксперты Минздрава совместно с представительством ВОЗ в Украине. Медиапартнер проекта — телеканал ICTV 2.

— Это важный шаг в борьбе за наше психическое здоровье. Мы объединили лучшие мировые стратегии. Наша цель — чтобы каждый был психологически устойчивым, — отметил автор идеи Вадим Бондарь.

Сценарии к видеороликам разработаны на основе материалов, апробированных Всемирной организацией здравоохранения в разных странах, других материалах ВОЗ по психологической поддержке, а также известных экспертных книг по психологии.