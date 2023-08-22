Практикуючий психолог і телеведуча Ранку у великому місті на ICTV 2 Юлія Зорій стала ведучою майстер-класу від МОЗ щодо роботи зі стресом і тривогою.

У серії відео психологиня ділиться апробованими ВООЗ стратегіями, які допоможуть стати сильнішими та навчать справлятися зі стресом і тривогою у важких життєвих обставинах.

Це такі стратегії як заземлення, відчеплення з гачка важких думок і почуттів, дії згідно з власними цінностями, перехід від страждання до сили, стратегії контролю та ставлення та інші.

– Ці стратегії прості, а головне, дієві та визнані провідними експертами ВООЗ. Сподіваюся, такі уроки самодопомоги в стресових ситуаціях зроблять нашу націю ще сильнішою, – зазначила Юлія.

Розробили майстер-клас стресостійкості та життєстійкості експерти МОЗ спільно з представництвом ВООЗ в Україні. Медіапартнер проєкту – телеканал ICTV 2.

– Це важливий крок у боротьбі за наше психічне здоров’я. Ми об’єднали найкращі світові стратегії. Наша мета – щоб кожен був психологічно стійким, – зазначив автор ідеї Вадим Бондар.

Сценарії до відеороликів розроблені на основі матеріалів, апробованих Всесвітньою організацією охорони здоров’я в різних країнах, інших матеріалах ВООЗ щодо психологічної підтримки, а також відомих експертних книг із психології.