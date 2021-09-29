Как правильно реагировать на критику — этим вопросом задаются многие и довольно часто, ведь замечания, уместные и нет, преследуют современного человека практически каждый день. Оценка окружающими внешнего вида, поведения, работы, отношений бывает не всегда позитивной, эту информацию нужно научиться правильно принимать и отвечать на нее.

О том, какой должна быть реакция на критику, в своем Instagram написала психолог из Днепра Светлана Сухомлин. По ее словам, прежде, чем разобраться, как правильно реагировать на критику, нужно выяснить, какой она бывает.

— Критика бывает конструктивная и неконструктивная. Конструктивная критика уместна, она помогает нам в целом становиться лучше, исправлять ошибки, расти. Неконструктивная критика — это всегда о нарушении границ, где преследуется цель сделать больно. Она не несет в себе никакой пользы и не помогает становится лучше, — говорит Светлана Сухомлин.

Конструктивную критику нужно слушать и стараться работать над своими ошибками.

Что касается неконструктивной, то именно она требует правильной реакции.

— На неконструктивную критику надо реагировать правильно, ни в коем случае не принимать близко к сердцу, — добавляет психолог.

Как правильно реагировать на критику:

не принимать ее близко к сердцу;

если человек критикует регулярно, нужно разобраться, что им движет: низкая самооценка, желание самоутвердиться; понимание причины поможет не обращать внимания на такие слова;

обозначить спокойным тоном, что с вами так разговаривать не нужно.

— Обязательно отстаивайте свои границы. Вы не жертва и не должны терпеть. Иногда это нужно будет сделать достаточно жестко. Вам нужно думать о себе, а не о человеке, который критикует, даже если это ваш близкий, — объясняет Светлана Сухомлин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Психолог • Психотерапевт•Днепр (@_psychologist_svetlana_)

По ее словам, реакция на критику определяет самооценку человека и его уверенность в себе.