Як правильно реагувати на критику – це питанням постає перед багатьма і доволі часто, адже зауваження, доречні і не зажди, переслідують сучасну людину майже щодня. Оцінка навколишніми зовнішнього вигляду, поведінки, роботи, стосунків буває не завжди позитивною, цю інформацію потрібно навчитися правильно приймати і відповідати на неї.

Про те, якою має бути реакція на критику, у своєму Instagram написала психолог з Дніпра Світлана Сухомлин. За її словами, перш, ніж розібратися, як правильно реагувати на критику, потрібно з’ясувати, якою вона буває.

– Критика буває конструктивна і неконструктивна. Конструктивна критика доречна, вона допомагає нам загалом ставати кращими, виправляти помилки, зростати. Неконструктивна критика – це завжди про порушення кордонів, де переслідується мета зробити боляче. Вона не має жодної користі і не допомагає бути кращим, – каже Світлана Сухомлин.

Конструктивну критику потрібно слухати і намагатися працювати над своїми помилками.

Щодо неконструктивної, то саме вона вимагає правильної реакції.

– На неконструктивну критику треба реагувати правильно, у жодному разі не приймати близько до серця, – додає психолог.

Як правильно реагувати на критику:

не брати її близько до серця;

якщо людина критикує регулярно, потрібно розібратися, що нею рухає: низька самооцінка, бажання самоствердитися; розуміння причини допоможе не звертати уваги на такі слова;

сказати спокійним тоном, що з вами так розмовляти не потрібно.

– Обов’язково відстоюйте свої кордони. Ви не жертва і не маєте терпіти. Іноді це треба зробити досить жорстко. Вам потрібно думати про себе, а не про людину, яка критикує, навіть якщо це ваш близький, – пояснює Світлана Сухомлин.

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За її словами, реакція на критику визначає самооцінку людини та її впевненість у собі.