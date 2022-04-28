Многим украинцам, которые, спасаясь от войны, оказались за границей, потребуется помощь психологов, чтобы смириться с перемещением, справиться с тревогой, депрессией и посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).

Для тех, кто пережил боевые действия и стал свидетелем зверств, совершенных российскими нелюдями, потребность в терапии — наибольшая.

По словам директора по политике и системам здравоохранения в Европейском регионе ВОЗ Наташи Аззопарди Мускат, работники психиатрической службы, как и их коллеги-медики, уже страдают от выгорания и переутомления, связанных с пандемией коронавируса.

ВОЗ работает над тем, чтобы быстро нарастить потенциал, создавая наборы инструментов скорой психологической помощи — информационные материалы для школ и социальных работников, которые помогут обеспечить первоначальный буфер.

Но, по словам Аззопарди Мускат, этого может не хватить на всех. Как бы вы ни складывали цифры, их невозможно сопоставить с прогнозируемыми потребностями женщин и детей, покидающих свою родную страну, ставшую теперь зоной боевых действий.

— У нас нет психосоциальных служб, способных охватить даже словаков. Мы никак не можем охватить украинцев, — признал главный исполнительный директор Лиги психического здоровья Словакии Андрей Вршанский.

По данным НПО, занимающейся вопросами психического здоровья, в Словакии, которая приняла более 300 тыс. украинских беженцев, всего 45 детских психологов на всю страну. В среднем требуется три месяца, чтобы записаться на прием к психиатру.

Опрос, проведенный в 2016 году региональным статистическим агентством ЕС, показал, что в Польше, стране, принявшей больше всего беженцев из Украины, всего девять психиатров на каждые 100 тыс. человек. Это треть от показателя Германии.

Использование готового пула украинских специалистов в области психического здоровья среди беженцев, обладающих языковыми и культурными навыками, которых не хватает их коллегам в принимающих странах, будет иметь важное значение для правительств, чтобы хотя бы попытаться удовлетворить потребности потрясенных войной прибывающих.

Европейская комиссия рекомендовала странам-членам признать квалификацию украинских специалистов, что позволит им быстро присоединиться к службам здравоохранения принимающей страны.

Но большая волна нужды еще впереди. На данный момент эксперты говорят, что беженцы находятся в режиме выживания, сосредоточенном на адаптации к новым условиям. Процесс исцеления и преодоления травмы начнется только после того, как они решат более насущные проблемы, такие как поиск жилья и устройство детей в школы.

Тот же процесс происходит и внутри Украины: люди бегут с передовой в поисках относительной безопасности в западной части страны.

Детский психиатр Олег Романчук помогает вынужденным переселенцам из Украины и верит в стойкость украинцев в преодолении коллективной травмы войны.

По словам Олега Романчука, можно помочь даже в самых тяжелых случаях. Он вспомнил ребенка, который стал свидетелем гибели своей матери от рук российских солдат. У мальчика проявлялись симптомы посттравматического стрессового расстройства, но он отвечал на терапию. Он писал письма своей покойной матери о своих надеждах и мечтах.

Сегодня, как уверяет детский психиатр, ребенок все больше наполняется светом и любовью.