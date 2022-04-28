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Гром во время войны – что делать, чтобы ребенок не боялся

28 апреля 2022, 15:05
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Гром во время войны – что делать, чтобы ребенок не боялся
Источник: Pixabay

Приближается май – время ливней, во время которых могут быть гром и молния. Во время войны дети могут путать их со взрывами.

Психолог Светлана Ройз рассказала, как подготовить детей, чтобы они не испугались.

— Дочке я указала на небо и сказала: “Смотри, видишь облака, они не просто дождливые, может быть сильный ливень. Помнишь, что бывает во время ливня? Гром и молния. Это точно не взрывы. Они могут напоминать взрыв, но это гром, мы точно в безопасности, — говорит Светлана Ройз.

Какие методы помогут преодолеть страх грома у детей:

  • громко считать – сколько секунд от молнии до грома;
  • хлопать в ладони или кричать во время каждого удара;
  • поиграть в ловцов молний — наперегонки ловить их и складывать в банки или ящики;
  • перенаправлять молнии на технику и силы врагов.
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Подобные игры помогут поддержать детей во время шторма.

Теги
Війна в Україні, Гроза, Погода, Советы психолога
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