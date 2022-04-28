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Грім під час війни – що робити, щоб дитина не боялася

28 Квітня 2022, 15:05
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Грім під час війни – що робити, щоб дитина не боялася
Джерело: Pixabay

Наближається травень – час злив, під час яких можуть бути грім та блискавка. Під час війни діти можуть плутати їх з вибухами.

Психолог Світлана Ройз розповіла, як підготувати дітей, щоб вони не злякалися.

– Донці я вказала на небо і сказала: “Дивись, бачиш хмари, вони не просто дощові, може бути сильна злива. Пам’ятаєш, що буває під час зливи? Грім та блискавка. Це точно не вибухи. Вони можуть нагадувати вибух, але це грім. Ми точно в безпеці, – говорить Світлана Ройз.

Які методи допоможуть подолати страх грому у дітей:

  • гучно рахувати – скільки секунд від блискавки до грому;
  • плескати в долоні чи кричати під час кожного удару;
  • пограти у ловців блискавок – наввипередки ловити їх та складати до банки чи шухляди;
  • перенаправляти блискавки на техніку та сили ворогів.
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Такі ігри допоможуть підтримати дітей під час шторму.

Теги
Війна в Україні, Гроза, Погода, Поради психолога
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