Игра в кости положила начало развитию азартных игр и зависимости от них. Ведь не секрет, что зависимость от игры существует с давних времен: кто-то играет в карты, кто-то — на бегах, в казино и т.д.

И не каждый человек может вовремя остановиться, когда выигрывает или, наоборот, проиграет, потому что хочет отыграться. Сегодня к этим опасным увлечениям добавились компьютерные игры.

Как остановить развитие зависимости, как не стать игроманом, рассказывает психолог Яна Крищенко.

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Что мотивирует человека играть

Игра – это положительные эмоции, разрядка от стресса, отдых от дел. Рядом могут быть друзья, веселье, алкоголь и еда. Так начинает каждый третий игрок. И ни один из них не считает, что у него есть зависимость.

Желание заработать легкие деньги

Казино, автоматы, тотализаторы предлагают быстрый заработок. Сначала зарабатывают на развлечения, потом – чтобы отдать долги. Потому что выигрывать не всегда удается, поэтому приходится занимать.

Бегство от реальности

Обычно игроман – человек одинокий, недовольный жизнью, отношениями. Все это мотивирует на поиски чего-то яркого, легкодоступного, исполненного эмоций.

Получая все это в игре, человек радуется, переживает эйфорию. И старается повторить эти чувства.

Момент, когда игрок становится зависимым. Невозможно спрогнозировать и отследить. У каждого свое время и обстоятельства. Но следует отметить, что подростки скорее попадают в зависимость. Но их, как правило (не в 100% случаев), и легче отвлечь от нее.

Детей легче контролировать, они больше склонны воспринимать мнение взрослого или делать так, как говорится. Взрослый обычно сам “знает, что делать”.

Симптомы зависимости:

Зависимый человек:

проводит все свое время за играми, и это время только увеличивается;

избегает реальной жизни (семья, работа, прогулки, досуг, личная гигиена);

только и говорит об играх, потому что другое его не интересует;

становится раздражительным, грубит окружению, присутствуют вспышки агрессии;

тратит последние деньги или одалживает на игры.

Как не стать игроманом

Чтобы игра не распространялась, нужно ограничивать маркетинговую активность операторов игорного бизнеса.

Важную роль в этом деле также играют контроль родственников и самоконтроль и дисциплина. Следует установить ограничения и правила для себя.

Лечение игромании

Как мы говорили, детей и подростков легче отвлечь от игры. Для этого привлекают:

психокоррекцию;

гипноз;

рефлексотерапию;

психотерапию (как индивидуальную, так и в группе).

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Игровая зависимость может произойти в любой момент жизни. И следует знать, что это психологическое расстройство. Поэтому, если вы заметили у себя или у другого человека проявления зависимости, не пренебрегайте этим, обращайтесь к специалистам.

Источник: Психологическая поддержка