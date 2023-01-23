От степени развитости ягодичной мышцы часто зависит здоровье спины и ног. Прокачивание ягодиц развивает выносливость и многие другие факторы. Кроме этого, благодаря упражнениям фигура становится более спортивной и подтянутой, а мышцы – упругими. Упражнения для ягодиц – читайте в материале.

Тренер Анна Цукур уверена, что всегда можно улучшить форму, привести ягодичные мышцы в тонус, сделать их более упругими и даже – добавить объема.

Почему важно тренировать ягодицы

Помните, что ягодичные мышцы держат поясницу и спину, и если вы замечаете у себя сутулость и выпирание живота, кифоз позвоночника, то это также проблема слабых ягодиц. Мышцы ягодиц важно тренировать, ведь они помогают нам двигаться, бегать, вставать с дивана, выполняют функцию стабилизатора. И даже помогают при разгибании колена. Из-за слабых ягодиц могут возникать боли в пояснице, бедрах и коленях. Если хотите добиться лучшего эффекта – выполняйте ягодичные упражнения со специальными резинками.

Упражнения для ягодиц

Приседания с шагом. Встаньте ровно, стопы поставьте рядом, руки сцепите ладонями перед грудью, а локти держите у корпуса. Затем сделайте шаг вправо на 30-40 см. Опустите таз до параллели бедер к полу, но колени не выводите за носки и направьте вперед. Спину сильно не наклоняйте, сохраняйте легкий прогиб в пояснице. Повернитесь, повторите в другую сторону. Выполняйте по 10 раз. Обратные выпады. Стопы раздвиньте на длину плеч, а руки разместите на боках. Сделайте шаг ногой назад, упритесь носком и опустите таз в выпад. В коленях держите прямой угол, а бедра опустите до параллели с полом. Корпус не склоняйте, смотрите вперед. Колено опорной ноги не выводите за носок. Встаньте назад. Сначала сделайте нужное количество обратных выпадов левой ногой, затем правой. По 10 выпадов на каждую ногу. Наклоны корпуса. Для того, чтобы выполнить это упражнение, встаньте на ширину плеч и отодвиньте стопы. Руки поднимите вверх и обхватите ладонями сзади голову, а локти направьте в стороны. Перенесите центр тяжести чуть-чуть на пятки. Начните с отвода таза назад и одновременного наклона корпуса вперед. Колени слегка согните, доведите туловище до параллели с полом. Максимально отведите назад ягодицы. В спине держите естественный прогиб. Поднимитесь. По 10 раз в два подхода. Нетипичные приседания. Расставьте стопы как можно дальше друг от друга, носки разверните в стороны, а руки сцепите в ладонях перед грудью. Опустите таз, бедра доведите до параллели с полом. Коленки не заваливайте и держите согнутыми в направлении носков. Спину сильно не наклоняйте, смотрите вперед. Выполняйте по 10 приседаний в два подхода. Махи ногами. В первую очередь, встаньте в положение на четвереньках. Локти должны быть выпрямлены, а ладони на ширине плеч, бедра перпендикулярны полу, в коленях прямой угол. Держите позвоночник ровно. Смотрите вниз, немного перед собой. Не меняя положения ноги, приподнимите ее чуть выше параллели бедра и пола, пятка направлена четко вверх. Опустите в исходное положение. Повторяйте по 15 махов на каждую ногу. Мах прямой ногой. Для этого бедра и руки должны быть перпендикулярны полу, в коленях держите угол 90 градусов, а носки должны быть вытянуты. Правую ногу распрямите, заведите за левую голень, оставьте чуть поодаль. Далее проделайте мах по диагонали в направлении вправо-вверх, поверните ногу назад, напрягайте ягодицы. Выполните 10 махов в два подхода. Махи на четвереньках. Встаньте на четвереньки, руки должны находиться четко под плечами, бедра перпендикулярны поверхности, а в коленях – прямой угол. При выполнении маха не разворачивайте таз, не крутите корпус. Ногу, оставленную согнутой в колене, отведите ровно в сторону к параллели бедра полу. Ягодицу напрягите. Вернитесь в исходную позицию, не до конца расслабляя мышцу. По 10 подъемов на каждую ногу. Мостик. Для того, чтобы выполнить упражнение, лягте на спину, а руки расположите по бокам и направьте немного в стороны. Подогните ноги в коленях, передвиньте к ягодицам и поставьте на пятки. Далее поднимите таз вверх до образования одной линии от колен, бедер к животу и груди. В верхней точке напрягите и сократите ягодичные мышцы. Опуститесь назад. Голову и шею прижмите к полу. По пять подъемов в три подхода. Мостик с махами ног. Лягте и расположите ноги и руки как при обычном мостике. Поднимите таз и зафиксируйте следующее положение. Делайте поочередно махи ногами, выпрямляя колено. От груди до бедер держите одну линию. До нее доводите ногу. Носок держите перпендикулярно голени. Пресс и ягодицы напрягите. Голову прижмите и не меняйте положение корпуса и шеи. Выполняйте по 20 подъемов на каждую ногу в три подхода. Подъем ног лежа. Для выполнения упражнения лягте на живот и вытяните ноги, руки скрестите в предплечьях, ладони разместите выше локтя, положите голову. Согните одну ногу в колене, доведите до угла 90 градусов, а пятку направьте вверх. Другую ногу установите на носок, держите выпрямленной. За счет напряжения ягодиц поднимите бедро согнутой ноги, не меняя положения в колене. Опустите, повторите попытку. Делайте упражнение по 10 подъемов в два подхода.

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