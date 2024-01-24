Ананас — вкусный и сочный тропический фрукт, который обладает рядом полезных свойств для здоровья.
Врач-гастроэнтеролог Светлана Зинченко рассказала Фактам ICTV об ананасе — пользе и вреде от него.
Чем полезен ананас
Ананас — это кладезь витаминов и минералов.
Во фрукте содержится витамин С, он способствует поддержанию иммунитета и производству коллагена. Таким образом улучшается состояние кожи.
— Ананас богат витамином С, который является мощным антиоксидантом. Он укрепляет иммунную систему, участвует в синтезе коллагена, защищает клетки от повреждений и способствует здоровью кожи, — объясняет эксперт.
Магний и витамин B6 помогают поддерживать нервную систему и обеспечивают энергией.
Фрукт также содержит бромелаин — фермент, который облегчает пищеварение и обладает противовоспалительными свойствами.
— Фермент способствует расщеплению белков и снижает воспаление, — отмечает врач.
Ананас также содержит волокна, которые способствуют улучшению пищеварительной системы и поддержанию здорового веса.
— Антиоксиданты, входящие в состав ананаса, например, бета-каротин, помогают бороться с вредными свободными радикалами в организме, — говорит Светлана.
Ананас: чем может навредить
Несмотря на все преимущество ананаса, полезные свойства могут нивелироваться вредом от фрукта.
Ананас богат природными сахарами и кислотами. С этим стоит быть осторожными людям с повышенной кислотностью и сахарным диабетом.
— Во фрукте высокая концентрация кислоты, что может вызвать раздражение или изжогу у людей, страдающих от усиленной кислотности желудка, — отмечает экспертка.
Еще во фрукте содержатся энзимы, которые разрушают эмаль зубов.
— Некоторые люди могут иметь аллергическую реакцию на ананас, она проявляется в виде зуда, покраснения лица или сыпи, — предупреждает специалист.
С чем лучше есть ананас
Чтобы получить максимум пользы от ананаса, важно находить ему достойное общество.
Самое очевидное — ананас прекрасно сочетается с другими тропическими фруктами, такими как манго и киви. Можно приготовить фруктовый салат.
Добавление фрукта в йогурты или овсянку также делает прием пищи более разнообразным.
Также фрукт прекрасно проявляется в смузи и коктейлях, он придает им множество полезных свойств.
В общем, ответ на вопрос, чем полезен ананас для организма, очевиден — этот фрукт богат витаминами и микроэлементами.
Важно лишь учитывать индивидуальные особенности здоровья. В случае аллергии или повышенной кислотности, лучше избегать его потребления.