Ананас — вкусный и сочный тропический фрукт, который обладает рядом полезных свойств для здоровья.

Врач-гастроэнтеролог Светлана Зинченко рассказала Фактам ICTV об ананасе — пользе и вреде от него.

Чем полезен ананас

Ананас — это кладезь витаминов и минералов.

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Во фрукте содержится витамин С, он способствует поддержанию иммунитета и производству коллагена. Таким образом улучшается состояние кожи.

— Ананас богат витамином С, который является мощным антиоксидантом. Он укрепляет иммунную систему, участвует в синтезе коллагена, защищает клетки от повреждений и способствует здоровью кожи, — объясняет эксперт.

Магний и витамин B6 помогают поддерживать нервную систему и обеспечивают энергией.

Фрукт также содержит бромелаин — фермент, который облегчает пищеварение и обладает противовоспалительными свойствами.

— Фермент способствует расщеплению белков и снижает воспаление, — отмечает врач.

Ананас также содержит волокна, которые способствуют улучшению пищеварительной системы и поддержанию здорового веса.

— Антиоксиданты, входящие в состав ананаса, например, бета-каротин, помогают бороться с вредными свободными радикалами в организме, — говорит Светлана.

Ананас: чем может навредить

Несмотря на все преимущество ананаса, полезные свойства могут нивелироваться вредом от фрукта.

Ананас богат природными сахарами и кислотами. С этим стоит быть осторожными людям с повышенной кислотностью и сахарным диабетом.

— Во фрукте высокая концентрация кислоты, что может вызвать раздражение или изжогу у людей, страдающих от усиленной кислотности желудка, — отмечает экспертка.

Еще во фрукте содержатся энзимы, которые разрушают эмаль зубов.

— Некоторые люди могут иметь аллергическую реакцию на ананас, она проявляется в виде зуда, покраснения лица или сыпи, — предупреждает специалист.

С чем лучше есть ананас

Чтобы получить максимум пользы от ананаса, важно находить ему достойное общество.

Самое очевидное — ананас прекрасно сочетается с другими тропическими фруктами, такими как манго и киви. Можно приготовить фруктовый салат.

Добавление фрукта в йогурты или овсянку также делает прием пищи более разнообразным.

Также фрукт прекрасно проявляется в смузи и коктейлях, он придает им множество полезных свойств.

В общем, ответ на вопрос, чем полезен ананас для организма, очевиден — этот фрукт богат витаминами и микроэлементами.

Важно лишь учитывать индивидуальные особенности здоровья. В случае аллергии или повышенной кислотности, лучше избегать его потребления.