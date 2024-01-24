Ананас – смачний та соковитий тропічний фрукт, який має низку корисних властивостей для здоров’я.

Лікар-гастроентеролог Світлана Зінченко розповіла Фактам ICTV про ананас – користь та шкоду від нього.

Чим корисний ананас

Ананас – це джерело вітамінів та мінералів.

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У фрукті міститься вітамін С, він сприяє підтримці імунітету та виробництву колагену. Таким чином покращується стан шкіри.

– Ананас багатий на вітамін С, який є потужним антиоксидантом. Він зміцнює імунну систему, бере участь у синтезі колагену, захищає клітини від ушкоджень та сприяє здоров’ю шкіри, – пояснює експертка.

Магній і вітамін B6 допомагають підтримувати нервову систему та забезпечують енергією.

Фрукт також містить бромелаїн – фермент, який полегшує травлення та має протизапальні властивості.

– Фермент сприяє розщепленню білків та знижує запалення, – ззаначає лікарка.

Ананас також містить волокна, які сприяють покращенню травної системи та підтримці здорової ваги.

– Антиоксиданти, що входять до складу ананасу, наприклад, бета-каротин, допомагають боротися зі шкідливими вільними радикалами в організмі, – каже Світлана.

Ананас: чим може нашкодити

Попри всі перевага ананасу, корисні властивості можуть нівелюватися шкодою від фрукта.

Ананас багатий природними цукрами та кислотами. З цим варто бути обережними людям з підвищеною кислотністю та цукровим діабетом.

– У фрукті висока концентрація кислоти, що може спричинити подразнення або печію у людей, які страждають від посиленої кислотності шлунка, – наголошує експертка.

Ще у фрукті містяться ензими, які руйнують емаль зубів.

– Деякі люди можуть мати алергічну реакцію на ананас, вона виявляється у вигляді сверблячки, почервоніння обличчя або висипання, – попереджає фахівчиня.

З чим краще їсти ананас

Щоб отримати максимум користі від ананасу, важливо знаходити йому гідне товариство.

Найочевидніше – ананас прекрасно поєднується з іншими тропічними фруктами, як-от манго та ківі. Можна приготувати фруктовий салат.

Додавання фрукту до йогуртів або вівсянки також робить прийом їжі більш різноманітним.

Також фрукт чудово проявляється у смузі та коктейлях, він надає їм безліч корисних властивостей.

Загалом, відповідь на питання, чим корисний ананас для організму, очевидна – цей фрукт багатий вітамінами та мікроелементами.

Важливо лише враховувати індивідуальні особливості здоров’я. У разі алергії або підвищеної кислотності, краще уникати його споживання.