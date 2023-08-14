Корж из пшеничного теста, который замачивают в маково-медовом соусе — традиционное украинское блюдо на Маковея.
В народе это блюдо называют шулики или ламанцы. Наши предки считали, что это обязательное блюдо на Маковея. Рецепт традиционного коржа на Маковея 2023 — читайте в материале Фактов ICTV.
Традиционное украинское блюдо: как приготовить корж на Маковея
Шулики — постный корж, который ломают на кусочки и заливают водой с маком и медом. Рецепт праздничного коржа может меняться в зависимости от региона Украины, однако принцип блюда почти всегда остается неизменен: куски коржа заливают маком и медом.
Это блюдо считается обрядовым и готовится только 14 августа на Медовый Спас и в течение Успенского поста, который длится две недели.
Для традиционного коржа на Маковея вам понадобится:
- Мука — 250 г.
- Сахар — 100 г.
- Яйцо — 1 шт.
- Сметана — 100 г.
- Сливочное масло — 75 г.
- Мак — 1 ст. ложка.
- Разрыхлитель — ½ ч. ложки.
- Соль — щепотка.
Для соуса:
- Мак — 200 г.
- Мед — 5 ст. ложек.
- Кипяченая горячая вода — 0,5 ч. ложки или 250 мл молока.
Как готовить:
В миску всыпьте муку, добавьте разрыхлитель, соль, мак и сахар. С помощью венчика перемешайте сухие ингредиенты до однородности.
В миску с будущим тестом добавьте сливочное масло и начинайте разминать массу руками. Теперь вбейте яйцо, добавьте сметану и замесите тугое тесто.
Раскатайте кусок теста в пласт толщиной в 3 мм, проколите его вилкой и переложите на противень, устеленный пергаментом. У вас должно получиться один-два коржа.
Разогрейте духовку до 185 °C и отправьте туда коржи на 15 минут. Затем — достаньте тесто из духовки и дайте остыть.
Поломайте корж на кусочки и переложите их в отдельную миску.
Теперь приготовьте соус: в тарелке соедините мак, горячую воду (или молоко) и мед. Тщательно перемешайте и залейте соусом кусочки коржа.
Через 5-7 минут можно пробовать традиционное украинское обрядовое блюдо!