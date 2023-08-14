Корж из пшеничного теста, который замачивают в маково-медовом соусе — традиционное украинское блюдо на Маковея.

В народе это блюдо называют шулики или ламанцы. Наши предки считали, что это обязательное блюдо на Маковея. Рецепт традиционного коржа на Маковея 2023 — читайте в материале Фактов ICTV.

Традиционное украинское блюдо: как приготовить корж на Маковея

Шулики — постный корж, который ломают на кусочки и заливают водой с маком и медом. Рецепт праздничного коржа может меняться в зависимости от региона Украины, однако принцип блюда почти всегда остается неизменен: куски коржа заливают маком и медом.

Это блюдо считается обрядовым и готовится только 14 августа на Медовый Спас и в течение Успенского поста, который длится две недели.

Для традиционного коржа на Маковея вам понадобится:

Мука — 250 г.

Сахар — 100 г.

Яйцо — 1 шт.

Сметана — 100 г.

Сливочное масло — 75 г.

Мак — 1 ст. ложка.

Разрыхлитель — ½ ч. ложки.

Соль — щепотка.

Для соуса:

Мак — 200 г.

Мед — 5 ст. ложек.

Кипяченая горячая вода — 0,5 ч. ложки или 250 мл молока.

Как готовить:

В миску всыпьте муку, добавьте разрыхлитель, соль, мак и сахар. С помощью венчика перемешайте сухие ингредиенты до однородности.

В миску с будущим тестом добавьте сливочное масло и начинайте разминать массу руками. Теперь вбейте яйцо, добавьте сметану и замесите тугое тесто.

Раскатайте кусок теста в пласт толщиной в 3 мм, проколите его вилкой и переложите на противень, устеленный пергаментом. У вас должно получиться один-два коржа.

Разогрейте духовку до 185 °C и отправьте туда коржи на 15 минут. Затем — достаньте тесто из духовки и дайте остыть.

Поломайте корж на кусочки и переложите их в отдельную миску.

Теперь приготовьте соус: в тарелке соедините мак, горячую воду (или молоко) и мед. Тщательно перемешайте и залейте соусом кусочки коржа.

Через 5-7 минут можно пробовать традиционное украинское обрядовое блюдо!