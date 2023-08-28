Когда лето заходит в свою заключительную фазу, а природа готовится к зимнему покою, наш рецепт баклажанов в аджике становится настоящим способом сохранить этот сезонный вкус для холодных дней.

Для приготовления баклажанов в аджике вам понадобится:

Баклажан — 1 кг

Помидор — 1 кг

Болгарский перец — 500 г

Острый перец — 1 стручок

Чеснок — 5 зубчиков

Уксус — 50 мл

Масло -100 мл

Соль — 1 ст. л.

Сахар — 1,5 ст. л.

Лавровый листок — 2 шт.

Душистый перец — 10 шт.

Для того, чтобы сохранить лучшие ароматы и вкусы баклажанов, перцев и помидоров, нужно сделать несколько простых действий. Нарезать подготовленные баклажаны. Подготовка — это обжигание плодов, чтобы снять с них кожицу. В результате мы получаем нежные кружочки, готовые окунуться в богатый вкусовой букет аджики.

Процесс маринования баклажанов в соли — это ключевой момент. Он помогает удалить из них избыточную влагу и при этом проникает в каждую крошку, сохраняя в себе сладкую суть лета.

После этого мы переходим к созданию основы аджики. Перцы и помидоры, отобранные на пике их созревания, обрабатываются и сливаются в единую томатную массу. Добавление острого перца и чеснока создает тот неповторимый акцент, который подчеркнет вкусовые ноты этой аджики.

Томатная смесь требует терпения и умения дать вкусам выдержать свою волну, подвариваясь на маленьком огне. После легкого охлаждения массу раскладывают по стерилизованным банкам, создавая своеобразный банкет для холодного времени года.

Итак, пока природа готовится ко сну, мы делаем свое. Благодаря рецепту баклажанов в аджике, мы сохраняем вкус и аромат лета, даря себе тепло и радость даже тогда, когда за окном снежно и холодно.

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Фото: Сгенерировано ИИ