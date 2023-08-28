Коли літо заходить у свою заключну фазу, а природа готується до зимового спокою, наш рецепт баклажанів в аджиці стає справжнім способом зберегти цей сезонний смак для холодних днів.

Для приготування баклажанів в аджиці вам знадобиться:

Баклажан – 1 кг

Помідор – 1 кг

Болгарський перець – 500 г

Гострий перець – 1 стручок

Часник – 5 зубчиків

Оцет – 50 мл

Олія -100 мл

Сіль – 1 ст. л.

Цукор -1,5 ст. л.

Лавровий листок – 2 шт.

Духмяний перець – 10 шт.

Для того, щоб зберегти найкращі аромати та смаки баклажанів, перців та помідорів, потрібно зробити кілька простих дій. Нарізати підготовлені баклажани. Підготовка – це обпалювання плодів, щоб зняти з них шкірку. В результаті ми отримуємо ніжні кружальця, готові зануритися у багатий смаковий букет аджики.

Процес маринування баклажанів у солі – це ключовий момент. Він допомагає видалити з них надмірну вологу і при цьому проникає в кожну крихту, зберігаючи в собі солодку суть літа.

Після цього ми переходимо до створення основи аджики. Перці та помідори, відібрані на піку їхньої дозрілості, обробляються та зливаються в єдину томатну масу. Додавання гострого перцю та часнику створює той неповторний акцент, який підкреслить смакові ноти цієї аджики.

Томатна суміш потребує терпіння та вміння дати смакам витримати свою хвилю, підварюючись на маленькому вогні. Після легкого охолодження масу розкладають по стерилізованих банках, створюючи своєрідний бенкет для холодної пори року.

Отож, поки природа готується до спання, ми робимо своє. Завдяки рецепту баклажанів в аджиці, ми зберігаємо смак та аромат літа, даруючи собі тепло та радість навіть тоді, коли за вікном сніжно і холодно.

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Фото: Згенеровано ШІ