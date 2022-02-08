Сторонники интервального голодания уверены: меньшее количество калорий за счет пропуска приемов пищи помогает сбросить вес и дает другие преимущества для здоровья. Так ли это на самом деле?

Вот что по этому поводу думают эксперты с факультета кинезиологии и физического воспитания Университета Торонто Мэтью Лиз и Эрик Уильямсон, которые долгое время изучали влияние интервального голодания на здоровье мышц.

Что такое интервальное голодание

Интервальное голодание означает отказ от еды в течение определенного периода времени. Не существует строгого определения того, сколько времени нужно голодать. По большей части это не менее 12 часов. Большинство людей практикуют прерывистое голодание с целью похудеть.

Идея заключается в том, что прерывистое голодание будет поддерживать низкий уровень инсулина, а за счет снижения инсулина, известного как гормон накопления жира, вы будете терять жировые отложения.

Что говорит об этом наука

Исследования в этой области дают достаточно доказательств того, что большинство людей, практикующих интервальное голодание, обычно теряют вес, но не по предполагаемой причине снижения уровня инсулина.

Скорее, данные показывают, что пропуск приемов пищи обычно не приводит к компенсаторному приему пищи. Таким образом, если вы пропустите завтрак, вы, как правило, съедите немного больше за обедом, но не так много, как если бы вы съели завтрак. В конечном итоге это приводит к дефициту калорий, а по законам физики именно это приводит к потере массы тела.

В чем привлекательность интервального голодания

Найти такие простые способы похудеть, как пропуск приема пищи, очень сложно, потому что многим людям трудно справляться с чувством голода при дефиците калорий. Но если они обнаружат, что с помощью интервального голодания хорошо справляются с голодом, и в то же время планируют заниматься физическими упражнениями, то это может стать эффективным средством для похудения.

Какая польза от сочетания интервального голодания и физических упражнений

Исследования показывают, что, если вы собираетесь практиковать интервальное голодание, вам следует сочетать его с физическими упражнениями, в частности, с тренировками с отягощениями. Причина этого связана, прежде всего, с белковым обменом.

Проще говоря, когда люди практикуют интервальное голодание без физических упражнений, они теряют вес за счет мышечной массы. Если они тренируются, то происходит сдвиг от потери мышечной массы к потере жировой массы, так что это большое преимущество.

Есть некоторые незначительные физические риски потери веса, но проблемы с психическим здоровьем могут быть большими. Появляется все больше свидетельств того, что у некоторых людей, которые намеренно пропускают приемы пищи, могут возникать проблемы в отношениях с едой.

По этой причине, а также для сохранения или укрепления физического здоровья, эксперты предлагают не пытаться сбросить вес, не посоветовавшись предварительно с профессионалом.