Прихильники інтервального голодування впевнені, менша кількість калорій за рахунок пропуску прийомів їжі допомагає скинути вагу і дає інші переваги для здоров’я. Чи так це насправді?

Ось що з цього приводу думають експерти Метью Ліз і Ерік Вільямсон, обидва з факультету кінезіології і фізичного виховання Університету Торонто, які довгий час вивчали вплив інтервального голодування на здоров’я м’язів.

Що таке інтервальне голодування

Інтервальне голодування означає відмову від їжі протягом певного періоду часу. Не існує суворого визначення того, скільки часу потрібно голодувати. Здебільшого це не менше 12 годин. Більшість людей практикують переривчасте голодування з метою схуднути.

Ідея полягає в тому, що переривчасте голодування буде підтримувати низький рівень інсуліну, а за рахунок зниження інсуліну, відомого як гормон накопичення жиру, ви будете втрачати жирові відкладення.

Що говорить про це наука

Дослідження в цій галузі дають достатньо доказів того, що більшість людей, які практикують інтервальне голодування, зазвичай втрачають вагу, але не з передбачуваної причини зниження рівня інсуліну.

Скоріше, дані показують, що пропуск прийомів їжі зазвичай не призводить до компенсаторного прийому їжі. Таким чином, якщо ви пропустите сніданок, ви, як правило, з’їсте трохи більше за обідом, але не так багато, як якщо б ви з’їли сніданок. В кінцевому підсумку це призводить до дефіциту калорій, а за законами фізики саме це призводить до втрати маси тіла.

Читайте також: Чим шкідливе інтервальне голодування і чому воно не допомагає схуднути

У чому привабливість інтервального голодування

Знайти такі прості способи схуднути, як пропуск прийому їжі, дуже складно, тому що багатьом людям важко справлятися з почуттям голоду при дефіциті калорій. Але якщо вони виявлять, що за допомогою інтервального голодування добре справляються з голодом, і в той же час планують займатися фізичними вправами, то це може стати ефективним засобом для схуднення.

Яка користь від поєднання інтервального голодування і фізичних вправ

Дослідження показують, що, якщо ви збираєтеся практикувати інтервальне голодування, вам слід поєднувати його з фізичними вправами, зокрема, з тренуваннями з обтяженнями. Причина цього пов’язана, перш за все, з білковим обміном.

Простіше кажучи, коли люди практикують інтервальне голодування без фізичних вправ, вони втрачають вагу за рахунок м’язової маси. Якщо вони тренуються, то відбувається зрушення від втрати м’язової маси до втрати жирової маси, так що це велика перевага.

Є деякі незначні фізичні ризики втрати ваги, але проблеми з психічним здоров’ям можуть бути великими. З’являється все більше свідчень того, що у деяких людей, які навмисно пропускають прийоми їжі, можуть виникати проблеми у відносинах з їжею.

З цієї причини, а також для збереження або зміцнення фізичного здоров’я, експерти пропонують не намагатися скинути вагу, не порадившись попередньо з професіоналом.