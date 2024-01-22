Вяленое мясо в магазине стоит, как настоящий деликатес, к тому же не известно, из каких продуктов оно приготовлено и сколько хранилось.
Факты ICTV рассказывают, как сделать бастурму из свинины в домашних условиях. После того, как вы приготовите бастурму из свинины самостоятельно по нашему рецепту – больше не захотите возвращаться к магазинному варианту.
Что входит в состав бастурмы
В состав бастурмы входят свиная или говяжья вырезка, соль и специи. Опытные кулинары добавляют в рецепт бастурмы из свинины еще нитритную соль, поскольку утверждают, что она улучшает вкусовые качества готового блюда.
Как сделать бастурму из свинины в домашних условиях – рецепт
Бастурма — вяленое мясо в разнообразных специях. Этот деликатес прост в приготовлении, но сам процес длительный, поскольку мясо сначала солят, затем обмазывают специями и вялят.
Ингредиенты:
- Свинина – 2 кг
- Каменная соль – 1-1,5 кг
- Чеснок – 6 зубчиков
- Кипяток – 100-200 мл
- Паприка – 2 ст. л.
- Черный перец – 1 ч. л.
- Перец чили – 1 ст. л.
- Куркума – 1 ч. л.
- Уцхо-сунели (чаман, пажитник) – 3 ст. л.
Приготовление бастурмы из свинины
Засолка
- Возьмите мясо свинины (можно использовать говядину, куриное филе), хорошо помойте и высушите.
- В пластиковый контейнер насыпьте слой каменной соли толщиной примерно 1,5 см.
- Поверх соли положите мясо и снова хорошо засыпьте солью.
- Тщательно обваляйте свинину в соли, так чтобы она полностью была покрыта ею, словно в солевом кожухе.
- Накройте крышкой и поставьте в холодное место на трое суток.
- Ежедневно сливайте сок, который будет образовываться во время соления мяса.
- При необходимости добавляйте соль, чтобы свинина постоянно была ею обернута.
Вымачивание
Через трое суток соления мясо должно изменить цвет и уменьшиться в размере. Теперь его нужно вымочить.
Для этого:
- Тщательно промойте мясо и лоток холодной чистой водой.
- Очищенную от соли свинину поместите в лоток и залейте чистой холодной водой.
- Вымачивайте мясо 4 часа, постоянно меняя воду (примерно раз в полчаса).
- После вымачивания тщательно высушите бумажным полотенцем.
- Далее необходимо завернуть мясо в марлю, положить под гнет весом 10-15 кг и отправить на 1-2 суток в холодное место. Если марля будет намокать, ее необходимо будет менять.
- После пребывания под гнетом мясо станет плоской формы и будет твердым. Далее в нем необходимо сделать отверстие (отступив 2 см от края) и протянуть канатик. После этого – подвесить сушиться в прохладном сухом месте примерно на четверо суток.
Панировка в специях
- Возьмите три столовые ложки уцхо-сунели (чаман, пажитник), добавьте паприку, черный перец, куркуму и перец чили. Затем добавьте измельченный чеснок и хорошо перемешайте смесь до однородности.
- При перемешивании постоянно добавляйте горячую воду, чтобы из специй образовалась консистенция жидкой сметаны. Оставьте специи примерно на полчаса для набухания.
- После этого смажьте мясо специями со всех сторон и снова повесьте сушиться, подставив под него емкость. Сушить свинину необходимо в сухом прохладном месте примерно 10-15 суток.
Готовая бастурма из свинины должна быть твердой и без влажных пятен. Вес готового продукта – 900 г.
Вкусный деликатес – бастурма из свинины – готов. Приятного аппетита!