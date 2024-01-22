Вяленое мясо в магазине стоит, как настоящий деликатес, к тому же не известно, из каких продуктов оно приготовлено и сколько хранилось.

Факты ICTV рассказывают, как сделать бастурму из свинины в домашних условиях. После того, как вы приготовите бастурму из свинины самостоятельно по нашему рецепту – больше не захотите возвращаться к магазинному варианту.

Что входит в состав бастурмы

В состав бастурмы входят свиная или говяжья вырезка, соль и специи. Опытные кулинары добавляют в рецепт бастурмы из свинины еще нитритную соль, поскольку утверждают, что она улучшает вкусовые качества готового блюда.

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Как сделать бастурму из свинины в домашних условиях – рецепт

Бастурма — вяленое мясо в разнообразных специях. Этот деликатес прост в приготовлении, но сам процес длительный, поскольку мясо сначала солят, затем обмазывают специями и вялят.

Ингредиенты:

Свинина – 2 кг

Каменная соль – 1-1,5 кг

Чеснок – 6 зубчиков

Кипяток – 100-200 мл

Паприка – 2 ст. л.

Черный перец – 1 ч. л.

Перец чили – 1 ст. л.

Куркума – 1 ч. л.

Уцхо-сунели (чаман, пажитник) – 3 ст. л.

Приготовление бастурмы из свинины

Засолка

Возьмите мясо свинины (можно использовать говядину, куриное филе), хорошо помойте и высушите. В пластиковый контейнер насыпьте слой каменной соли толщиной примерно 1,5 см. Поверх соли положите мясо и снова хорошо засыпьте солью. Тщательно обваляйте свинину в соли, так чтобы она полностью была покрыта ею, словно в солевом кожухе. Накройте крышкой и поставьте в холодное место на трое суток. Ежедневно сливайте сок, который будет образовываться во время соления мяса. При необходимости добавляйте соль, чтобы свинина постоянно была ею обернута.

Вымачивание

Через трое суток соления мясо должно изменить цвет и уменьшиться в размере. Теперь его нужно вымочить.

Для этого:

Тщательно промойте мясо и лоток холодной чистой водой. Очищенную от соли свинину поместите в лоток и залейте чистой холодной водой. Вымачивайте мясо 4 часа, постоянно меняя воду (примерно раз в полчаса). После вымачивания тщательно высушите бумажным полотенцем. Далее необходимо завернуть мясо в марлю, положить под гнет весом 10-15 кг и отправить на 1-2 суток в холодное место. Если марля будет намокать, ее необходимо будет менять. После пребывания под гнетом мясо станет плоской формы и будет твердым. Далее в нем необходимо сделать отверстие (отступив 2 см от края) и протянуть канатик. После этого – подвесить сушиться в прохладном сухом месте примерно на четверо суток.

Панировка в специях

Возьмите три столовые ложки уцхо-сунели (чаман, пажитник), добавьте паприку, черный перец, куркуму и перец чили. Затем добавьте измельченный чеснок и хорошо перемешайте смесь до однородности. При перемешивании постоянно добавляйте горячую воду, чтобы из специй образовалась консистенция жидкой сметаны. Оставьте специи примерно на полчаса для набухания. После этого смажьте мясо специями со всех сторон и снова повесьте сушиться, подставив под него емкость. Сушить свинину необходимо в сухом прохладном месте примерно 10-15 суток.

Готовая бастурма из свинины должна быть твердой и без влажных пятен. Вес готового продукта – 900 г.

Вкусный деликатес – бастурма из свинины – готов. Приятного аппетита!