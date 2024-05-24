В’ялене м’ясо у магазині коштує, як справжній делікатес, до того ж не відомо, з яких продуктів воно приготоване та скільки зберігалося.

Факти ICTV розкажуть, як зробити бастурму зі свинини в домашніх умовах. Після того, як ви приготуєте бастурму зі свинини самостійно за нашим рецептом – більше не захочете повертатися до магазинного варіанту.

Що входить до складу бастурми

До складу бастурми входять свиняча або яловича вирізка, сіль і спеції. Досвідчені кулінари додають в рецепт бастурми зі свинини ще нітритну сіль, оскільки стверджують, що вона покращує смакові якості готової страви.

Як зробити бастурму зі свинини в домашніх умовах – рецепт

Бастурма – в’ялене м’ясо у різноманітних спеціях. Цей делікатес простий у приготуванні, але сам процес тривалий, оскільки м’ясо спершу солять, потім обмазують спеціями й в’ялять.

Інгредієнти:

Свинина – 2 кг

Кам’яна сіль – 1-1,5 кг

Часник – 6 зубків

Окріп – 100-200 мл

Паприка – 2 ст. л.

Чорний перець – 1 ч. л.

Перець чилі – 1 ст. л.

Куркума – 1 ч. л.

Уцхо-сунелі (чаман, пажитник) – 3 ст. л.

Приготування бастурми зі свинини

Засолювання

Візьміть м’ясо свинини (також можна використовувати яловичину, куряче філе), гарно помийте та висушіть. В пластиковий контейнер насипте шар кам’яної солі завтовшки приблизно 1,5 см. Поверх солі покладіть м’ясо та знову добре засипте сіллю. Ретельно обваляйте свинину в солі, так щоб вона повністю була вкрита нею, немов у сольовому кожушку. Накрийте кришкою та поставте в холодне місце на три доби. Щодня зливайте сік, який буде утворюватися під час соління м’яса. За потреби додавайте сіль, щоб свинина постійно була нею огорнута.

Вимочування

Через три доби соління м’ясо має змінити колір та зменшитись у розмірі. Тепер його потрібно вимочити. Для цього:

Ретельно промийте м’ясо та лоток холодною чистою водою. Очищену від солі свинину помістіть у лоток та залийте чистою холодною водою. Вимочуйте м’ясо 4 години, постійно змінюючи воду (приблизно раз на пів години). Після вимочування ретельно висушіть паперовими рушниками. Далі необхідно завернути м’ясо в марлю, покласти під гніт вагою 10-15 кг й відправити на 1-2 доби у холодне місце. Якщо марля намокатиме, її необхідно буде змінювати. Після навантаження м’ясо набуде пласкої форми та буде твердим. Далі в ньому необхідно зробити отвір (відступивши 2 см від краю) й протягнути канатик. Після цього – підвісити сушитися у прохолодному сухому місці приблизно на чотири доби.

Панірування у спеціях

Візьміть три столові ложки уцхо-сунелі (чаман, пажитник), додайте паприку, чорний перець, куркуму та перець чилі. Додайте подрібнений часник та добре перемішайте суміш до однорідності. При перемішуванні постійно додавайте гарячу воду, щоб зі спецій утворилася консистенція рідкої сметани. Залиште спеції приблизно на пів години для набухання. Після цього змастіть м’ясо спеціями з усіх сторін та знову повісьте сушитися, підставивши під нього ємність. Сушити свинину необхідно в сухому прохолодному місці приблизно 10-15 діб.

Готова бастурма зі свинини має бути твердою та без вологих плям. Вага готового продукту – 900 г.

Смачний делікатес – бастурма зі свинини – готовий. Смачного!