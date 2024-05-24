В’ялене м’ясо у магазині коштує, як справжній делікатес, до того ж не відомо, з яких продуктів воно приготоване та скільки зберігалося.
Факти ICTV розкажуть, як зробити бастурму зі свинини в домашніх умовах. Після того, як ви приготуєте бастурму зі свинини самостійно за нашим рецептом – більше не захочете повертатися до магазинного варіанту.
Що входить до складу бастурми
До складу бастурми входять свиняча або яловича вирізка, сіль і спеції. Досвідчені кулінари додають в рецепт бастурми зі свинини ще нітритну сіль, оскільки стверджують, що вона покращує смакові якості готової страви.
Як зробити бастурму зі свинини в домашніх умовах – рецепт
Бастурма – в’ялене м’ясо у різноманітних спеціях. Цей делікатес простий у приготуванні, але сам процес тривалий, оскільки м’ясо спершу солять, потім обмазують спеціями й в’ялять.
Інгредієнти:
- Свинина – 2 кг
- Кам’яна сіль – 1-1,5 кг
- Часник – 6 зубків
- Окріп – 100-200 мл
- Паприка – 2 ст. л.
- Чорний перець – 1 ч. л.
- Перець чилі – 1 ст. л.
- Куркума – 1 ч. л.
- Уцхо-сунелі (чаман, пажитник) – 3 ст. л.
Приготування бастурми зі свинини
Засолювання
- Візьміть м’ясо свинини (також можна використовувати яловичину, куряче філе), гарно помийте та висушіть.
- В пластиковий контейнер насипте шар кам’яної солі завтовшки приблизно 1,5 см.
- Поверх солі покладіть м’ясо та знову добре засипте сіллю.
- Ретельно обваляйте свинину в солі, так щоб вона повністю була вкрита нею, немов у сольовому кожушку.
- Накрийте кришкою та поставте в холодне місце на три доби.
- Щодня зливайте сік, який буде утворюватися під час соління м’яса.
- За потреби додавайте сіль, щоб свинина постійно була нею огорнута.
Вимочування
Через три доби соління м’ясо має змінити колір та зменшитись у розмірі. Тепер його потрібно вимочити. Для цього:
- Ретельно промийте м’ясо та лоток холодною чистою водою.
- Очищену від солі свинину помістіть у лоток та залийте чистою холодною водою.
- Вимочуйте м’ясо 4 години, постійно змінюючи воду (приблизно раз на пів години).
- Після вимочування ретельно висушіть паперовими рушниками.
- Далі необхідно завернути м’ясо в марлю, покласти під гніт вагою 10-15 кг й відправити на 1-2 доби у холодне місце. Якщо марля намокатиме, її необхідно буде змінювати.
- Після навантаження м’ясо набуде пласкої форми та буде твердим. Далі в ньому необхідно зробити отвір (відступивши 2 см від краю) й протягнути канатик. Після цього – підвісити сушитися у прохолодному сухому місці приблизно на чотири доби.
Панірування у спеціях
- Візьміть три столові ложки уцхо-сунелі (чаман, пажитник), додайте паприку, чорний перець, куркуму та перець чилі. Додайте подрібнений часник та добре перемішайте суміш до однорідності.
- При перемішуванні постійно додавайте гарячу воду, щоб зі спецій утворилася консистенція рідкої сметани. Залиште спеції приблизно на пів години для набухання.
- Після цього змастіть м’ясо спеціями з усіх сторін та знову повісьте сушитися, підставивши під нього ємність. Сушити свинину необхідно в сухому прохолодному місці приблизно 10-15 діб.
Готова бастурма зі свинини має бути твердою та без вологих плям. Вага готового продукту – 900 г.
Смачний делікатес – бастурма зі свинини – готовий. Смачного!