Шаурма – це ідеальне поєднання мʼяса, овочів та тонкого лаваша. Ця турецька страва дуже популярна в Україні, тому купити її можна на кожному кроці.

Утім, домашній варіант шаурми буде набагато кориснішим та смачнішим, адже ви можете додавати улюблені інгредієнти.

Як приготувати соковиту шаурму в домашніх умовах, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Рецепт домашньої шаурми

Інгредієнти:

Вірменський лаваш – 1 шт.

Пекінська капуста – 100 г.

Куряче філе – 200 г.

Морква по-корейськи – 70 г.

Помідор – 2 шт.

Свіжий огірок – 2 шт.

Сир – 100 г.

Спеції за смаком.

Для соусу вам знадобиться:

Сметана – 3 ст.л.

Гірчиця – 2 ст.л.

Часник – 5 шт.

Спеції за смаком.

Зелень.

Приготування:

Спершу приготуйте курку: філе помийте та наріжте на невеликі шматочки. Обсмажте нарізане куряче філе до готовності та додайте сіль, перець. Паралельно можете нарізати помиті овочі: помідор та огірок наріжте кільцями, а капусту – на невеликі шматочки. Тепер натріть на великій тертці твердий сир. Коли всі інгредієнти будуть підготовлені, можна готувати соус: у невеликій посудині зʼєднайте сметану та гірчицю, додайте подріблений часник та зелень. Усе ретельно перемішайте та додайте спеції.

Розпочинаємо приготування шаурми:

Лист лаваша розкладіть на столі й, відступивши від краю 2 см, змастіть збоку соусом.

На соус покладіть капусту, потім м’ясо, ще раз змастіть соусом, зверху покладіть овочі й сир.

Зверху викладіть моркву по-корейськи.

Загніть лаваш зверху та знизу, щоб начинка не випадала, і скрутіть у трубочку.

Готову шаурму покладіть на гарячу суху сковорідку та смажте по 5 хв з обох боків. Ваше завдання – нагріти мʼясо та овочі й підсмажити лаваш до хрусткої скоринки.

От і все, смачна, соковита, а головне корисна шаурма готова! Смачного!