Шаурма — идеальное сочетание мяса, овощей и тонкого лаваша. Это турецкое блюдо пользуется большой популярностью в Украине, поэтому купить его можно на каждом шагу.

Впрочем, домашний вариант шаурмы будет намного полезнее и вкуснее, ведь вы можете добавлять любимые ингредиенты.

Как приготовить сочную шаурму в домашних условиях, читайте в материале Фактов ICTV.

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Рецепт домашней шаурмы

Ингредиенты:

Армянский лаваш — 1 шт.

Пекинская капуста — 100 г.

Куриное филе — 200 г.

Морковь по-корейски — 70 г.

Помидор — 2 шт.

Свежий огурец — 2 шт.

Сыр — 100 г.

Специи по вкусу.

Для соуса вам понадобится:

Сметана — 3 ст.л.

Горчица — 2 ст.л.

Чеснок — 5 шт.

Специи по вкусу.

Зелень.

Приготовление:

Сначала приготовьте курицу: филе помойте и нарежьте на небольшие кусочки. Обжарьте нарезанное куриное филе до готовности и добавьте соль, перец. Параллельно можете нарезать помытые овощи: помидор и огурец нарежьте кольцами, а капусту — на небольшие кусочки. Теперь натрите на крупной терке твердый сыр. Когда все ингредиенты будут подготовлены, можно готовить соус: в небольшой посудине соедините сметану и горчицу, добавьте измельченный чеснок и зелень. Все тщательно перемешайте и добавьте специи.

Приступаем к приготовлению шаурмы:

Лист лаваша разложите на столе и, отступив от края 2 см, смажьте сбоку соусом.

На соус положите капусту, затем мясо, еще раз смажьте соусом, сверху положите овощи и сыр.

На верх выложите морковку по-корейски.

Загните лаваш сверху и снизу, чтобы начинка не выпадала, и скрутите в трубочку.

Готовую шаурму положите на горячую сухую сковородку и жарьте по 5 мин с обеих сторон. Ваша задача — нагреть мясо и овощи, и поджарить лаваш до хрустящей корочки.

Вот и все, вкусная, сочная, а главное полезная шаурма готова! Приятного аппетита!