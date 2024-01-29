Шаурма — идеальное сочетание мяса, овощей и тонкого лаваша. Это турецкое блюдо пользуется большой популярностью в Украине, поэтому купить его можно на каждом шагу.
Впрочем, домашний вариант шаурмы будет намного полезнее и вкуснее, ведь вы можете добавлять любимые ингредиенты.
Как приготовить сочную шаурму в домашних условиях, читайте в материале Фактов ICTV.
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Рецепт домашней шаурмы
Ингредиенты:
- Армянский лаваш — 1 шт.
- Пекинская капуста — 100 г.
- Куриное филе — 200 г.
- Морковь по-корейски — 70 г.
- Помидор — 2 шт.
- Свежий огурец — 2 шт.
- Сыр — 100 г.
- Специи по вкусу.
Для соуса вам понадобится:
- Сметана — 3 ст.л.
- Горчица — 2 ст.л.
- Чеснок — 5 шт.
- Специи по вкусу.
- Зелень.
Приготовление:
- Сначала приготовьте курицу: филе помойте и нарежьте на небольшие кусочки. Обжарьте нарезанное куриное филе до готовности и добавьте соль, перец.
- Параллельно можете нарезать помытые овощи: помидор и огурец нарежьте кольцами, а капусту — на небольшие кусочки.
- Теперь натрите на крупной терке твердый сыр.
- Когда все ингредиенты будут подготовлены, можно готовить соус: в небольшой посудине соедините сметану и горчицу, добавьте измельченный чеснок и зелень. Все тщательно перемешайте и добавьте специи.
Приступаем к приготовлению шаурмы:
- Лист лаваша разложите на столе и, отступив от края 2 см, смажьте сбоку соусом.
- На соус положите капусту, затем мясо, еще раз смажьте соусом, сверху положите овощи и сыр.
- На верх выложите морковку по-корейски.
- Загните лаваш сверху и снизу, чтобы начинка не выпадала, и скрутите в трубочку.
- Готовую шаурму положите на горячую сухую сковородку и жарьте по 5 мин с обеих сторон. Ваша задача — нагреть мясо и овощи, и поджарить лаваш до хрустящей корочки.
Вот и все, вкусная, сочная, а главное полезная шаурма готова! Приятного аппетита!
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