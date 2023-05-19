Кулинарная достопримечательность Бельгии — знаменитые бельгийские вафли. Это очень вкусный десерт, который покорит сердце не только любителей сладкого, но и тех, кто относится к вкусностям равнодушно.

Если вы следите за питанием и фигурой, предлагаем приготовить диетические низкокалорийные бельгийские вафли.

Факты ICTV подготовили рецепт бельгийских вафель, которые точно покорят ваше сердце и не навредят фигуре.

Диетические бельгийские вафли — рецепт

Вам понадобится:

овсяные хлопья или овсяная мука — 250 г;

яблоко — 1 шт;

яйца — 2 шт;

банан — 1 шт;

молоко — 100 мл;

соль — щепотка;

сода — 0,5 ч. л;

мед — 1 ст. л.

Как готовить:

Сначала измельчите в блендере овсяные хлопья. У вас получится овсяная мука, которая станет идеальной основой для десерта. Очистите яблоко и удалите семена. Взбейте в блендере очищенный банан и яблоко до состояния пюре. Влейте молоко и вбейте яйца. Высыпьте в массу овсяную муку, добавьте соль, мед и соду. Тщательно перемешайте тесто и вылейте его на разогретую вафельницу. Выпекайте бельгийские вафли по 3 минуты с каждой стороны.

В конце можно дополнить блюдо фруктами, низкокалорийными сиропами или медом. Приятного аппетита!

Бельгийские вафли без сахара

Эти вафли содержат всего 227 ккал на 100 г, поэтому вы можете смело готовить их на диете.

Для приготовления, вам понадобится:

Нутовая мука — 150 г.

Гречневая мука — 50 г.

Цельнозерновая мука — 50 г.

Кукурузный крахмал — 50 г.

Мед — 50 г.

Миндальное молоко — 50 мл.

Нежирная сметана — 100 г.

Обезжиренный йогурт — 125 г.

Яйца — 2 шт.

Корица — 2 г.

Разрыхлитель — 10 г.

Сода — 2 г.

Щепотка соли.

Приготовление:

Взбейте яйца со щепоткой соли, добавьте сметану, мед, йогурт и миндальное молоко. Тщательно перемешайте массу. Добавьте все виды муки и крахмал. А затем — разрыхлитель, пищевую соду и корицу. Перемешайте тесто и оставьте при комнатной температуре на 2 ч. Когда тесто настоится, обжарьте вафли в вафельнице по 3 мин с каждой стороны.

Дополнить бельгийские вафли можно вкусной карамелью: смешайте в блендере 50 г миндального молока и 150 г финикового пюре.