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Без вреда для фигуры: как приготовить диетические бельгийские вафли — два рецепта

19 мая 2023, 13:07
Владислава Ткаченко редакторка ленты
Вафлі
Источник: Pexels

Кулинарная достопримечательность Бельгии — знаменитые бельгийские вафли. Это очень вкусный десерт, который покорит сердце не только любителей сладкого, но и тех, кто относится к вкусностям равнодушно.

Если вы следите за питанием и фигурой, предлагаем приготовить диетические низкокалорийные бельгийские вафли.

Факты ICTV подготовили рецепт бельгийских вафель, которые точно покорят ваше сердце и не навредят фигуре.

Диетические бельгийские вафли — рецепт

Вам понадобится:

  • овсяные хлопья или овсяная мука — 250 г;
  • яблоко — 1 шт;
  • яйца — 2 шт;
  • банан — 1 шт;
  • молоко — 100 мл;
  • соль — щепотка;
  • сода — 0,5 ч. л;
  • мед — 1 ст. л.

Как готовить:

  1. Сначала измельчите в блендере овсяные хлопья. У вас получится овсяная мука, которая станет идеальной основой для десерта.
  2. Очистите яблоко и удалите семена.
  3. Взбейте в блендере очищенный банан и яблоко до состояния пюре. Влейте молоко и вбейте яйца.
  4. Высыпьте в массу овсяную муку, добавьте соль, мед и соду.
  5. Тщательно перемешайте тесто и вылейте его на разогретую вафельницу.
  6. Выпекайте бельгийские вафли по 3 минуты с каждой стороны.

В конце можно дополнить блюдо фруктами, низкокалорийными сиропами или медом. Приятного аппетита!

Бельгийские вафли без сахара

Вафлі

Фото: Pexels

Эти вафли содержат всего 227 ккал на 100 г, поэтому вы можете смело готовить их на диете.

Для приготовления, вам понадобится:

  • Нутовая мука — 150 г.
  • Гречневая мука — 50 г.
  • Цельнозерновая мука — 50 г.
  • Кукурузный крахмал — 50 г.
  • Мед — 50 г.
  • Миндальное молоко — 50 мл.
  • Нежирная сметана — 100 г.
  • Обезжиренный йогурт — 125 г.
  • Яйца — 2 шт.
  • Корица — 2 г.
  • Разрыхлитель — 10 г.
  • Сода — 2 г.
  • Щепотка соли.

Приготовление:

  1. Взбейте яйца со щепоткой соли, добавьте сметану, мед, йогурт и миндальное молоко. Тщательно перемешайте массу.
  2. Добавьте все виды муки и крахмал. А затем — разрыхлитель, пищевую соду и корицу.
  3. Перемешайте тесто и оставьте при комнатной температуре на 2 ч.
  4. Когда тесто настоится, обжарьте вафли в вафельнице по 3 мин с каждой стороны.

Дополнить бельгийские вафли можно вкусной карамелью: смешайте в блендере 50 г миндального молока и 150 г финикового пюре.

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