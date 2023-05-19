Кулінарна памʼятка Бельгії – знамениті бельгійські вафлі. Це дуже смачний десерт, який підкорить серце не лише любителів солодкого, а й тих, хто ставиться до смаколиків байдуже.

Якщо ви стежите за харчуванням та фігурою, пропонуємо приготувати дієтичні низькокалорійні бельгійські вафлі.

Факти ICTV підготували рецепт бельгійських вафель, які точно підкорять ваше серце та не нашкодять фігурі.

Дієтичні бельгійські вафлі – рецепт

Вам знадобиться:

вівсяні пластівці або вівсяне борошно – 250 г;

яблуко – 1 шт;

яйця – 2 шт;

банан – 1 шт;

молоко – 100 мл;

сіль – щіпка;

сода – 0,5 ч. л;

мед – 1 ст. л.

Як готувати:

Спершу подрібніть у блендері вівсяні пластівці. У вас вийде вівсяне борошно, яке стане ідеальною основою для десерту. Яблуко очистьте від шкірки та видаліть насіння. Збийте у блендері очищений банан та яблуко до стану пюре. Влийте молоко та вбийте яйця. Висипте у масу вівсяне борошно, додайте сіль, мед та соду. Ретельно перемішайте тісто та вилийте його на розігріту вафельницю. Випікайте бельгійські вафлі по 3 хв з кожного боку.

Наприкінці можна доповнити страву фруктами, низькокалорійними сиропами чи медом. Смачного!

Бельгійські вафлі без цукру

У цих вафлях лише 227 ккал на 100 г, тому ви сміливо можете готувати їх на дієті.

Для приготування вам знадобиться:

Нутове борошно – 150 г.

Гречане борошно – 50 г.

Цілозернове борошно – 50 г.

Кукурудзяний крохмаль – 50 г.

Мед – 50 г.

Мигдальне молоко – 50 мл.

Нежирна сметана – 100 г.

Знежирений йогурт – 125 г.

Яйця – 2 шт.

Кориця – 2 г.

Розпушувач – 10 г.

Сода – 2 г.

Дрібка солі.

Приготування:

Збийте яйця з дрібкою солі, додайте сметану, мед, йогурт та мигдальне молоко. Ретельно перемішайте масу. Додайте всі види борошна та крохмаль. Потім всипте розпушувач, соду та корицю. Перемішайте тісто та залиште при кімнатній температурі на 2 год. Коли тісто настоїться, обсмажте вафлі у вафельниці по 3 хв з кожного боку.

Доповнити бельгійські вафлі можна смачною карамеллю: змішайте у блендері 50 г мигдального молока та 150 г фінікового пюре.