Хотя сегодня много пишут и говорят о несомненной пользе умеренных физических нагрузок, все же связи между физической подготовкой и общим состоянием здоровья до конца не изучены. Равно как и причины, по которым одно и то же упражнение может иметь разный эффект у разных людей.

Исследование израильских ученых дает представление об этих пока остающихся без ответа вопросах.

Результаты могут быть важны для определения типов упражнений, которые принесут пользу конкретному человеку, а также для определения новых терапевтических целей при заболеваниях, связанных с метаболизмом.

— Одни и те же упражнения могут дать разный эффект. Например, у одних может повыситься выносливость, а у других — уровень сахара в крови, — объясняет руководитель отделения сердечно-сосудистой медицины BIDMC Роберт Э. Герштен.

По его словам, на сегодняшний день ни один аспект исходного клинического профиля человека не позволяет заранее предсказать, кто, скорее всего, получит значительную пользу от тренировок, а кто нет.

Чтобы раскрыть подробности воздействия упражнений на организм и то, как они могут отличаться у разных людей, команда ученых измерила уровни в крови примерно 5 тыс. белков у 650 взрослых, ведущих малоподвижный образ жизни. Замеры проводились до и после 20 недель программы упражнений на выносливость.

— Мы определили белки, тесно связанные с кардионагрузкой, и белки, которые никогда ранее не ассоциировались с реакцией на физические упражнения, — сказал исследователь.

На основе этой информации исследовательская группа разработала шкалу протеина, которая позволила прогнозировать последствия физической нагрузки для каждого конкретного участника исследования.

Например, оценка выявила людей, которые не смогли значительно улучшить свое кардиореспираторное состояние, несмотря на участие в стандартизированной программе упражнений.

Другими словами, исходные уровни нескольких белков предсказывали, кто будет реагировать на протокол тренировок намного лучше.

По словам ученых, теперь у них есть подробный список новых соединений в крови, которые дают нам дополнительную информацию о биологии фитнеса и адаптации к физическим нагрузкам. И позволяют прогнозировать индивидуальные реакции на определенный режим упражнений.

Исследование помогло создать дорожную карту для дальнейшего изучения возможных вмешательств и стало важным шагом в индивидуализации упражнений в качестве лечебной терапии.