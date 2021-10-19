Согласно новому исследованию, проведенному канадскими учеными, именно предупреждения о трагических последствиях пренебрежения собственным здоровьем, таких как смерть или тяжелая болезнь, больше всего мотивируют людей отправиться в спортзал.

В ходе научной работы ученые взяли за основу приложение для фитнеса, в котором делался акцент именно на сообщениях о возможных жутких исходах пассивного образа жизни. Перспектива умереть молодым или оказаться заложником тяжелой, неизлечимой болезни оказалась более убедительной, чем социальная стигма, ожирение или внушительные финансовые затраты.

Любопытно, что предыдущие исследования в отношении отказа от курения и рискованного сексуального поведения показали, что сообщения, связанные с летальными исходами, не возымели такого эффекта, как в случае с призывами заняться спортом.

Канадские ученые опросили почти 700 участников с просьбой указать, насколько убедительными были шокирующие сообщения фитнес-приложения.

— Я не ожидал, что только сообщения о болезни и смерти будут значимыми и мотивирующими, — признался научный сотрудник Школы общественного здравоохранения Университета Ватерлоо Киемуте Ойибо.

По его словам, такие мессседжи оказались не только мотивирующими, но и обнаружили значительную связь с саморегулирующими убеждениями и ожиданиями результата. Причем и не было заметной разницы между мужчинами и женщинами.

Ученый также заметил, что, в соответствии с его ожданиями, сообщения, связанные с ожирением, что, например, каждый четвертый канадец страдает клиническим ожирением, должны были оказаться более мотивационными, учитывая, что ожирение связано с основными причинами глобальной смертности. Но реальность оказалась несколько иной…

По его словам, в будущих исследованиях следует учитывать такие демографические характеристики, как возраст, культура, раса и образование, чтобы раскрыть роль, которую они играют в убедительной коммуникации по поводу здорового образа жизни.

Кстати, еще одно новое исследование ученых Канады показывает, что интенсивные тренировки перед сном не гарантируют полноценный ночной отдых. Физические упражнения часто положительно ассоциируются с хорошим ночным сном. Но если тренировка проходит незадолго до сна, это может повлиять на его качество.