Згідно з новим дослідженням, проведеним канадськими вченими, саме попередження про трагічні наслідки нехтування власним здоров’ям, таких як смерть або важка хвороба, найбільше мотивують людей відправитися до спортзалу.

В ході наукової роботи вчені взяли за основу додаток для фітнесу, в якому робився акцент саме на повідомленнях про можливі страшні результати пасивного способу життя. Перспектива померти молодим або опинитися заручником важкої, невиліковної хвороби виявилася більш переконливою, ніж соціальна стигма, ожиріння або значні фінансові витрати.

Цікаво, що попередні дослідження щодо відмови від куріння і ризикованої сексуальної поведінки, показали, що повідомлення, пов’язані з летальними наслідками, не мали такого ефекту, як у випадку із закликами зайнятися спортом.

Канадські вчені попросили майже 700 учасників вказати, наскільки переконливими були шокуючі повідомлення фітнес-додатку.

– Я не очікував, що тільки повідомлення про хворобу і смерть будуть значущими і мотивуючими, – зізнався науковий співробітник Школи громадської охорони Здоров’я Університету Ватерлоо Кіемуте Ойібо.

За його словами, такі месседжі виявилися не тільки мотивуючими, а й виявили значний зв’язок з саморегулюючими переконаннями та очікуваннями результату. Причому і не було помітної різниці між чоловіками і жінками.

Вчений також зауважив, що очікував, що повідомлення, пов’язані з ожирінням, що, наприклад, кожен четвертий канадець страждає на клінічне ожиріння, виявляться більш мотиваційними, враховуючи, що ожиріння пов’язане з основними причинами глобальної смертності. Але реальність виявилася дещо іншою…

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За його словами, в майбутніх дослідженнях слід враховувати такі демографічні характеристики, як вік, культура, раса і освіта, щоб розкрити роль, яку вони відіграють у переконливій комунікації з приводу здорового способу життя.

До речі, ще одне нове дослідження вчених Канади показує, що інтенсивні тренування перед сном не гарантують повноцінний нічний відпочинок. Фізичні вправи часто позитивно асоціюються з хорошим нічним сном. Але якщо тренування проходить незадовго до сну, це може вплинути на його якість.