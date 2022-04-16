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Еда

Бюджетная закуска на Пасху: нутряное сало со специями

16 апреля 2022, 18:06
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
сало
Источник: Depositphotos

Большинство считает, что внутренний жир хорошо идет только на смалец. А из него можно приготовить вкуснейшую намазку на хлеб. А еще этот жир стоит дешевле, чем сало для засолки, а по вкусу получается даже лучше.

Рецепт
Ингредиенты:

  • Нутряной жир 2 кг
  • Чеснок – 1 шт
  • Соль – 10-15 ст/л

Специи

  • Паприка – 2 ч/л
  • Тмин – 1 ч/л
  • Перец душистый -15-16 горошин
  • Перец молотый – 0,5 ч/л
  • Кориандр молотый — 2 ч/л
  • Мускатный орех молотый – 0,5 ч/л
  • Лавровый лист – 5-6 шт
  1. Зачистить жир от пленки. Ее нужно убрать, потому что она может давать неприятный запах после приготовления.
  2. Все срезанные кусочки можно перетопить на смалец вместе с пленкой.
  3. Готовим соль со специями: чеснок и специи добавляем в блендер, засыпаем 5 ст. ложек соли и перемалываем в блендере. Затем добавляем оставшуюся соли и перемешиваем ложкой.
  4. Смазываем каждый кусочек смесью со специями и вкладываем в любую емкость.
  5. Оставляем на 7 дней просаливаться.
  6. Затем убираем в холодильник, но если еще неделю постоит так, то будет даже вкуснее.


Намазка получается очень пластичной и если резать ее тоненькими кусочками хорошо намазывается на хлеб, а еще выглядит хорошо. Можно уже готовые куски перебить снова блендером. Будет паштет, который также легко намазывать на хлеб.


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Публикация от Тамара Ватраль (@tamaravatral)

 

Теги
Пасха
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