Бюджетная закуска на Пасху: нутряное сало со специями

Большинство считает, что внутренний жир хорошо идет только на смалец. А из него можно приготовить вкуснейшую намазку на хлеб. А еще этот жир стоит дешевле, чем сало для засолки, а по вкусу получается даже лучше.
Рецепт
Ингредиенты:
- Нутряной жир 2 кг
- Чеснок – 1 шт
- Соль – 10-15 ст/л
Специи
- Паприка – 2 ч/л
- Тмин – 1 ч/л
- Перец душистый -15-16 горошин
- Перец молотый – 0,5 ч/л
- Кориандр молотый — 2 ч/л
- Мускатный орех молотый – 0,5 ч/л
- Лавровый лист – 5-6 шт
- Зачистить жир от пленки. Ее нужно убрать, потому что она может давать неприятный запах после приготовления.
- Все срезанные кусочки можно перетопить на смалец вместе с пленкой.
- Готовим соль со специями: чеснок и специи добавляем в блендер, засыпаем 5 ст. ложек соли и перемалываем в блендере. Затем добавляем оставшуюся соли и перемешиваем ложкой.
- Смазываем каждый кусочек смесью со специями и вкладываем в любую емкость.
- Оставляем на 7 дней просаливаться.
- Затем убираем в холодильник, но если еще неделю постоит так, то будет даже вкуснее.
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Намазка получается очень пластичной и если резать ее тоненькими кусочками хорошо намазывается на хлеб, а еще выглядит хорошо. Можно уже готовые куски перебить снова блендером. Будет паштет, который также легко намазывать на хлеб.
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