Бюджетная закуска на Пасху: нутряное сало со специями

Большинство считает, что внутренний жир хорошо идет только на смалец. А из него можно приготовить вкуснейшую намазку на хлеб. А еще этот жир стоит дешевле, чем сало для засолки, а по вкусу получается даже лучше.

Рецепт

Ингредиенты:

Нутряной жир 2 кг

Чеснок – 1 шт

Соль – 10-15 ст/л

Специи

Паприка – 2 ч/л

Тмин – 1 ч/л

Перец душистый -15-16 горошин

Перец молотый – 0,5 ч/л

Кориандр молотый — 2 ч/л

Мускатный орех молотый – 0,5 ч/л

Лавровый лист – 5-6 шт

Зачистить жир от пленки. Ее нужно убрать, потому что она может давать неприятный запах после приготовления. Все срезанные кусочки можно перетопить на смалец вместе с пленкой. Готовим соль со специями: чеснок и специи добавляем в блендер, засыпаем 5 ст. ложек соли и перемалываем в блендере. Затем добавляем оставшуюся соли и перемешиваем ложкой. Смазываем каждый кусочек смесью со специями и вкладываем в любую емкость. Оставляем на 7 дней просаливаться. Затем убираем в холодильник, но если еще неделю постоит так, то будет даже вкуснее.

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Намазка получается очень пластичной и если резать ее тоненькими кусочками хорошо намазывается на хлеб, а еще выглядит хорошо. Можно уже готовые куски перебить снова блендером. Будет паштет, который также легко намазывать на хлеб.

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