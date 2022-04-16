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Їжа

Бюджетна закуска на Великдень: нутряне сало зі спеціями

16 Квітня 2022, 18:06
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
сало
Джерело: Depositphotos
Більшість вважає, що нутряний жир добре йде тільки на смалець. А з нього можна приготувати дуже смачну намазку на хліб. А ще цей жир коштує дешевше, ніж сало для засолювання, а на смак виходить навіть краще.
Рецепт
Інгредієнти:
  • Нутряний жир 2 кг
  • Часник – 1 шт
  • Сіль – 10-15 ст/л
  • Спеції
  • Паприка – 2 ч/л
  • Кмин – 1 ч/л
  • Перець духмяний -15-16 горошин
  • Перець мелений – 0,5 ч/л
  • Коріандр мелений – 2 ч/л
  • Мускатний горіх мелений – 0,5 ч/л
  • Лавровий лист – 5-6 шт
  1. Зачистити жир від плівки. Її треба прибрати, бо вона може давати неприємний запах після приготування.
  2. Всі зрізані шматочки можна перетопити на смалець, разом з плівкою.
  3. Готуємо сіль зі спеціями: часник і спеції додаємо до блендера, засипаємо 5 ст. ложок солі і перемелюємо у блендері. Потім додаємо решту солі і перемішуємо ложкою.
  4. Змащуємо кожен шматочок сумішшю зі спеціями, та вкладаємо у будь-яку ємність.
  5. Залишаємо на 7 днів просолюватися.
  6. Потім прибираємо до холодильника, але якщо ще тиждень постоїть так, то буде навіть смачніше.

⠀Намазка виходить дуже пластичною і якщо різати її тоненькими шматочками добре намазується на хліб, а ще має гарний вигляд. Можна вже готові шматки перебити ще раз блендером. Буде паштет який також легко намазувати на хліб.

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Публикация от Тамара Ватраль (@tamaravatral)

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Великдень
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