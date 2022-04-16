Бюджетна закуска на Великдень: нутряне сало зі спеціями

Більшість вважає, що нутряний жир добре йде тільки на смалець. А з нього можна приготувати дуже смачну намазку на хліб. А ще цей жир коштує дешевше, ніж сало для засолювання, а на смак виходить навіть краще.
Рецепт
Інгредієнти:
- Нутряний жир 2 кг
- Часник – 1 шт
- Сіль – 10-15 ст/л
- Спеції
- Паприка – 2 ч/л
- Кмин – 1 ч/л
- Перець духмяний -15-16 горошин
- Перець мелений – 0,5 ч/л
- Коріандр мелений – 2 ч/л
- Мускатний горіх мелений – 0,5 ч/л
- Лавровий лист – 5-6 шт
- Зачистити жир від плівки. Її треба прибрати, бо вона може давати неприємний запах після приготування.
- Всі зрізані шматочки можна перетопити на смалець, разом з плівкою.
- Готуємо сіль зі спеціями: часник і спеції додаємо до блендера, засипаємо 5 ст. ложок солі і перемелюємо у блендері. Потім додаємо решту солі і перемішуємо ложкою.
- Змащуємо кожен шматочок сумішшю зі спеціями, та вкладаємо у будь-яку ємність.
- Залишаємо на 7 днів просолюватися.
- Потім прибираємо до холодильника, але якщо ще тиждень постоїть так, то буде навіть смачніше.
⠀Намазка виходить дуже пластичною і якщо різати її тоненькими шматочками добре намазується на хліб, а ще має гарний вигляд. Можна вже готові шматки перебити ще раз блендером. Буде паштет який також легко намазувати на хліб.
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