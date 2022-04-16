Бюджетна закуска на Великдень: нутряне сало зі спеціями

Більшість вважає, що нутряний жир добре йде тільки на смалець. А з нього можна приготувати дуже смачну намазку на хліб. А ще цей жир коштує дешевше, ніж сало для засолювання, а на смак виходить навіть краще.

Рецепт

Інгредієнти:

Нутряний жир 2 кг

Часник – 1 шт

Сіль – 10-15 ст/л



Спеції

Паприка – 2 ч/л

Кмин – 1 ч/л

Перець духмяний -15-16 горошин

Перець мелений – 0,5 ч/л

Коріандр мелений – 2 ч/л

Мускатний горіх мелений – 0,5 ч/л

Лавровий лист – 5-6 шт



Зачистити жир від плівки. Її треба прибрати, бо вона може давати неприємний запах після приготування. Всі зрізані шматочки можна перетопити на смалець, разом з плівкою.

Готуємо сіль зі спеціями: часник і спеції додаємо до блендера, засипаємо 5 ст. ложок солі і перемелюємо у блендері. Потім додаємо решту солі і перемішуємо ложкою. Змащуємо кожен шматочок сумішшю зі спеціями, та вкладаємо у будь-яку ємність. Залишаємо на 7 днів просолюватися. Потім прибираємо до холодильника, але якщо ще тиждень постоїть так, то буде навіть смачніше.

⠀Намазка виходить дуже пластичною і якщо різати її тоненькими шматочками добре намазується на хліб, а ще має гарний вигляд. Можна вже готові шматки перебити ще раз блендером. Буде паштет який також легко намазувати на хліб.

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