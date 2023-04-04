Что нельзя делать после массажа — советы эксперта

Массаж — довольно популярная и эффективная практика, которая помогает оздоровить весь организм. Профессиональные массажисты способны успокоить тело, снять напряжение в мышцах и улучшить самочувствие.

Любой, кто регулярно посещает сеансы массажа, знает, что это идеальный способ избавиться от спазмов, подтянуть тело и расслабиться.

Чтобы массаж действительно давал положительный эффект, стоит соблюдать определенные правила после сеанса. Факты ICTV узнавали, что нельзя делать после массажа.

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Правила после массажа: что нельзя делать

Сертифицированный массажист-эстетист, эксперт по коррекции фигуры Анастасия Колесник отмечает, что во время процедуры весь процесс контролирует именно массажист, а вот после сеанса — все зависит только от вас.

Ведь нарушение после массажных правил может привести к негативным последствиям, например, плохому самочувствию или даже простуде.

Поэтому сертифицированный массажист-эстет предоставляет перечень того, что нельзя делать после процедуры.

Поход в бассейн и интенсивные водные процедуры лучше отложить на другой день. После массажа ваше тело довольно беззащитно, поэтому легко можно подцепить простуду.

Нельзя охлаждать тело и находиться на сквозняках или возле кондиционеров;

Не стоит есть после процедуры 2-3 часа.

Старайтесь не носить рюкзак на одном плече, не стоять опираясь на одну ногу, не зависать надолго в одной позе (например, сидя за компьютером). Во время таких действий могут спазмироваться определенные группы мышц.

Не сидеть долго, закинув ногу на ногу.

Не носить тесное белье и одежду.

Не перенапрягаться после массажа. Чтобы сохранить эффект процедуры — важно не поднимать тяжелого и не перенапрягать спину.

Как вести себя после массажа — правила

Анастасия Колесник говорит, что самое главное после процедуры — это тепло.

— Это первый и самый важный пункт. Во время массажа разогреваются все группы мышц. После того, как вы покидаете массажный кабинет, крайне важно тепло одеваться и держаться как можно дальше от сквозняков и кондиционеров, — добавляет массажист.

Также важно сделать после сеанса специальные упражнения, которые помогут выровнять осанку.

— Разведите плечи назад, раскройте грудную клетку, поднимите подбородок вверх – после массажа разогретые мышцы прекрасно это запомнят. Это долговременный эффект, который полностью зависит именно от вас, — советует массажист-эстетист.

А еще важно позаботиться, чтобы тело после процедуры находилось в комфортном и удобном положении. Поэтому не стоит после массажа сильно перенапрягаться.

— Особенно первые два часа после сеанса нельзя перенапрягаться! Потому что ваше тело в это время слишком расслаблено, — добавляет Колесник.

Помните, массаж — это партнерская процедура. Поэтому ее успех лишь на 50% зависит от массажиста, остальные 50% — в ваших руках!