Что нельзя делать после массажа — советы эксперта

Массаж — довольно популярная и эффективная практика, которая помогает оздоровить весь организм. Профессиональные массажисты способны успокоить тело, снять напряжение в мышцах и улучшить самочувствие.
Любой, кто регулярно посещает сеансы массажа, знает, что это идеальный способ избавиться от спазмов, подтянуть тело и расслабиться.
Чтобы массаж действительно давал положительный эффект, стоит соблюдать определенные правила после сеанса. Факты ICTV узнавали, что нельзя делать после массажа.
Правила после массажа: что нельзя делать
Сертифицированный массажист-эстетист, эксперт по коррекции фигуры Анастасия Колесник отмечает, что во время процедуры весь процесс контролирует именно массажист, а вот после сеанса — все зависит только от вас.
Ведь нарушение после массажных правил может привести к негативным последствиям, например, плохому самочувствию или даже простуде.
Поэтому сертифицированный массажист-эстет предоставляет перечень того, что нельзя делать после процедуры.
- Поход в бассейн и интенсивные водные процедуры лучше отложить на другой день. После массажа ваше тело довольно беззащитно, поэтому легко можно подцепить простуду.
- Нельзя охлаждать тело и находиться на сквозняках или возле кондиционеров;
- Не стоит есть после процедуры 2-3 часа.
- Старайтесь не носить рюкзак на одном плече, не стоять опираясь на одну ногу, не зависать надолго в одной позе (например, сидя за компьютером). Во время таких действий могут спазмироваться определенные группы мышц.
- Не сидеть долго, закинув ногу на ногу.
- Не носить тесное белье и одежду.
- Не перенапрягаться после массажа. Чтобы сохранить эффект процедуры — важно не поднимать тяжелого и не перенапрягать спину.
Как вести себя после массажа — правила
Анастасия Колесник говорит, что самое главное после процедуры — это тепло.
— Это первый и самый важный пункт. Во время массажа разогреваются все группы мышц. После того, как вы покидаете массажный кабинет, крайне важно тепло одеваться и держаться как можно дальше от сквозняков и кондиционеров, — добавляет массажист.
Также важно сделать после сеанса специальные упражнения, которые помогут выровнять осанку.
— Разведите плечи назад, раскройте грудную клетку, поднимите подбородок вверх – после массажа разогретые мышцы прекрасно это запомнят. Это долговременный эффект, который полностью зависит именно от вас, — советует массажист-эстетист.
А еще важно позаботиться, чтобы тело после процедуры находилось в комфортном и удобном положении. Поэтому не стоит после массажа сильно перенапрягаться.
— Особенно первые два часа после сеанса нельзя перенапрягаться! Потому что ваше тело в это время слишком расслаблено, — добавляет Колесник.
Помните, массаж — это партнерская процедура. Поэтому ее успех лишь на 50% зависит от массажиста, остальные 50% — в ваших руках!