Масаж – доволі популярна та ефективна практика, яка допомагає оздоровити увесь організм. Професійні масажисти здатні заспокоїти тіло, зняти напруження в м’язах та покращити самопочуття.

Той, хто регулярно відвідує сеанси масажу, знає, що це ідеальний спосіб позбутися спазмів, підтягнути тіло та розслабитись.

Щоб масаж справді давав позитивний ефект, варто дотримуватись певних правил після сеансу. Факти ICTV дізнавалися, чого не можна робити після масажу.

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Правила після масажу: чого не можна робити

Сертифікований масажист-естетист, експерт з корекції фігури Анастасія Колесник зазначає, що під час процедури увесь процес контролює саме масажист, а от після сеансу – все залежить лише від вас.

Ба більше, порушення після масажних правил може призвести до негативних наслідків, наприклад, поганого самопочуття чи навіть застуди.

Тому сертифікований масажист-естет надає перелік того, чого не можна робити після процедури.

Похід в басейн та інтенсивні водні процедури краще відкласти на інший день. Після масажу ваше тіло досить беззахисне, тому легко можна підчепити застуду.

Не можна охолоджувати тіло та перебувати на протягах чи біля кондиціонерів.

Не варто їсти після процедури 2-3 години.

Намагайтеся не носити рюкзак на одному плечі, не стояти спираючись на одну ногу, не заклякати надовго в одній позі (наприклад, сидячи за комп’ютером). Під час таких дій можуть спазмуватися певні групи м’язів. Намагайтесь бути в балансі – як фізичному, так і в моральному.

Не сидіти довго, закинувши ногу на ногу.

Не носити тісну білизну та одяг.

Не перенапружуватися після масажу. Щоби зберегти ефект процедури – важливо не підіймати важкого і не перенапружувати спину.

Як поводитись після масажу – правила

Анастасія Колесник каже, що найголовніше після процедури – це тепло.

– Це перший і найважливіший пункт. Під час масажу розігріваються всі групи м’язів. Після того як ви покидаєте масажний кабінет, вкрай важливо тепло одягатися та триматися якомога далі протягів та кондиціонерів, – додає масажист.

Також важливо зробити після сеансу спеціальні вправи, які допоможуть вирівняти поставу.

– Розведіть плечі назад, розкрийте грудну клітку, підніміть підборіддя вгору – після масажу розігріті м’язи чудово це запам’ятають. Це довготривалий ефект, котрий повністю залежить саме від вас, – радить масажист-естетист.

А ще важливо подбати, щоб тіло після процедури перебувало в комфортному та зручному положенні. Тому не варто після масажу сильно перенапружуватися.

– Особливо перші дві години після сеансу не можна перенапружуватись! Оскільки ваше тіло в цей час надто розслаблене, – додає Колесник.

Пам’ятайте, масаж – це партнерська процедура. Тому її успіх лише на 50% залежить від масажиста, ще 50% – у ваших руках!