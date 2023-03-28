Пухлые и сочные уста — мечта каждой женщины. Поэтому девушки все чаще выбирают контурную пластику, которая помогает стать обладательницей красивых и естественных губ.

Правильно выполненная контурная пластика позволяет достичь естественного увеличения уст благодаря инъекциям гиалуроновой кислоты.

Факты ICTV узнавали, что предусматривает процедура увеличения губ, на что стоит обратить внимание и можно ли делать беременным.

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Увеличение губ: что предполагает процедура контурной пластики

Контурная пластика — процедура, которая предусматривает введение гиалуроновой кислоты в губы для коррекции формы или изменения их размера.

Для увеличения используются филлеры — гелеобразные препараты, применяемые в косметологии.

Контуринг губ помогает изменить форму, устранить асимметрию и увеличить губы до желаемых размеров. Кроме того, с помощью филлера можно визуально приподнять уголки рта.

На самом деле контурная пластика губ — это идеальный вариант коррекции, ведь выглядит все максимально естественно и привлекательно!

Кому показана процедура увеличения губ?

Сегодня процедура увеличения губ является одной из наиболее популярных услуг эстетической медицины. Каждая женщина хочет иметь соблазнительные и пухлые губы, поэтому эта процедура актуальна как никогда.

На самом деле контурная пластика позволяет увеличить и откорректировать форму, придать губам соблазнительный объем, сделать менее заметными возрастные изменения, исправить асимметрию и тому подобное.

Что же касается показания контурной пластики, то процедура рекомендована женщинам, которые хотят подкорректировать естественные недостатки или приобретенные дефекты, изменить форму или устранить возрастные изменения.

Обычно пластика губ проводится, чтобы исправить такие недостатки:

тонкие губы с невыразительным объемом;

асимметричная форма губ;

рубцы, шрамы или другие изъяны на губах, которые являются последствиями травм, операционных вмешательств, воспалительных процессов;

опущение уголков рта;

морщины и неровности кожи, вызванные возрастными изменениями.

Как подготовиться к процедуре?

Косметолог Татьяна Отечко отмечает, что за день и в день процедуры нельзя принимать напитки и препараты, повышающие артериальное давление и антикоагулянты (препараты, снижающие свертываемость крови, например: ацетилсалициловая кислота (аспирин), гепарин и другие).

— Это уменьшает риск возникновения гематом. Также за 24 часа исключить употребление алкоголя, — говорит косметолог.

По словам Отечко, все детали относительно формы и препарата для увеличения губ, обсуждают лично с пациентом. Косметолог должен осмотреть губы, послушать пожелания клиента и выбрать идеальный препарат и технику выполнения коррекции.

Кому нельзя увеличивать губы?

Косметолог Алина Мармелюк приводит целый список противопоказаний проведения процедуры контурной пластики губ:

беременность и период лактации;

онкологические заболевания;

хронические заболевания в стадии декомпенсации (в стадии обострения). Сюда же отнесем аутоиммунные патологии. Если гормоны стабилизированы, показатели в пределах нормы, не наблюдается ухудшения самочувствия — инъекционные процедуры можно проводить;

наличие признаков воспаления в организме в целом (повышение температуры тела, плохое самочувствие, усталость, недомогание и т. д.);

тяжелая соматическая патология (гипертоническая болезнь сердца II в., ишемическая болезнь сердца, аритмии, почечная недостаточность и т. д.);

гемофилия. Прием антиагрегантов и антикоагулянтов;

эпилепсия;

наличие психических заболеваний;

воспалительный процесс или другая патология кожи в месте проведения процедуры;

множественные невусы (родинки) на коже в области проведения процедуры;

индивидуальная непереносимость компонентов вводимого препарата;

отягощенный аллергоанамнез — аллергия на компоненты, которые содержатся в препарате;

проведена или запланирована вакцинация (с интервалом между увеличением губ и вакцинацией менее 14 дней).

Почему беременным нельзя выполнять процедуру увеличения губ?

Дело в том, что беременность меняет гормональный фон и скорость обмена веществ женщины. Поэтому организм может отреагировать на ботулотоксин или гиалуроновую кислоту не так, как обычно.

После увеличения губ у беременной могут развиться осложнения. Например, аллергия, герпес, воспаление, сильный отек. Все эти проблемы необходимо лечить медикаментами. Но выбор препаратов ограничен — многие из необходимых лекарств не предназначены для беременных и кормящих женщин.

Поэтому ни один квалифицированный косметолог не сделает контурную пластику губ беременной, ведь это опасно как для женщины, так и для малыша!