Пухкі та соковиті уста – мрія кожної жінки. Тому дівчата все частіше обирають контурну пластику губ, яка допомагає стати власницею красивих та природних губ.

Правильно виконана контурна пластика дозволяє досягти природного збільшення уст завдяки ін’єкціям гіалуронової кислоти.

Факти ICTV дізнавалися, що передбачає процедура збільшення губ, на що варто звернути увагу та чи можна робити вагітним.

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Збільшення губ: що передбачає процедура контурної пластики

Контурна пластика — процедура, яка передбачає введення гіалуронової кислоти в губи для корекції форми або зміни їх розміру.

Для їх збільшення використовуються філери – гелеподібні препарати, що застосовуються в косметології.

Контуринг губ допомагає змінити форму, усунути асиметрію та збільшити губи до бажаних розмірів. Крім того, за допомогою філера можна візуально підняти куточки рота.

Насправді контурна пластика губ – це ідеальний варіант корекції, адже виглядає усе максимально природно та привабливо!

Кому показана процедура збільшення губ?

Сьогодні процедура збільшення губ є однією з найбільш популярних послуг естетичної медицини. Кожна жінка хоче мати спокусливі та пухкі губи, тому ця процедура актуальна як ніколи.

Насправді контурна пластика дозволяє збільшити та відкоригувати форму, надати губам спокусливий обʼєм, зробити менш помітними вікові зміни, виправити асиметрію тощо.

Що ж стосується показання контурної пластики, то процедура рекомендована жінкам, які хочуть підкорегувати природні недоліки чи набуті дефекти, змінити форму чи усунути вікові зміни.

Зазвичай пластика губ проводиться, аби виправити такі недоліки:

тонкі губи з невиразним об’ємом;

асиметрична форма губ;

рубці, шрами або інші вади на губах, які є наслідками травм, операційних втручань, запальних процесів;

опущення куточків рота;

зморшки та нерівності шкіри, викликані віковими змінами.

Як підготуватися до процедури?

Косметолог Тетяна Отечко зазначає, що за день та в день процедури не можна приймати напої та препарати, які підвищують артеріальний тиск та антикоагулянти (препарати, що знижують згортання крові, наприклад: ацетилсаліцилова кислота (аспірин), гепарин та інші).

– Це зменшує ризик виникнення синців. Також за 24 години виключити вживання алкоголю, – каже косметолог.

За словами Отечко, усі деталі щодо форми та препарату для збільшення губ, обговорюють особисто з пацієнтом. Косметолог має оглянути губи, послухати побажання клієнта та обрати ідеальний препарат й техніку виконання корекції.

Кому не можна збільшувати губи?

Косметолог Аліна Мармелюк наводить цілий список протипоказань проведення процедури контурної пластики губ:

вагітність та період лактації;

онкологічні захворювання;

хронічні захворювання в стадії декомпенсації (в стадії загострення). Сюди ж віднесемо аутоімунні патології.

Якщо гормони стабілізовані, показники в межах норми, не спостерігається погіршення самопочуття – ін’єкційні процедури можна проводити;

Якщо гормони стабілізовані, показники в межах норми, не спостерігається погіршення самопочуття – ін’єкційні процедури можна проводити; наявність ознак запалення в організмі в цілому (підвищення температури тіла, погане самопочуття, втома, нездужання тощо);

важка соматична патологія (гіпертонічна хвороба серця II ст., ішемічна хвороба серця, аритмії, ниркова недостатність тощо);

гемофілія. Прийом антиагрегантів та антикоагулянтів;

епілепсія;

наявність психічних захворювань;

запальний процес або інша патологія шкіри в місці проведення процедури;

множинні невуси (родимки) на шкірі в області проведення процедури;

індивідуальна непереносимість компонентів препарату, що вводиться;

обтяжений аллергоанамнез. Алергія на компоненти, які містяться в препараті;

проведена або запланована вакцинація (з інтервалом між збільшенням губ та вакцинацією менше ніж 14 днів).

Чому вагітним не можна виконувати процедуру збільшення губ?

Річ у тім, що вагітність змінює гормональний фон та швидкість обміну речовин жінки. Тому організм може відреагувати на ботулотоксин або гіалуронову кислоту не так, як зазвичай.

Після збільшення губ у вагітної можуть розвинутись ускладнення. Наприклад, алергія, герпес, запалення, сильний набряк. Усі ці проблеми необхідно лікувати медикаментами. Але вибір препаратів обмежений – багато з необхідних ліків не призначені для вагітних і жінок, які годують.

Тому жоден кваліфікований косметолог не зробить контурну пластику губ вагітній, адже це небезпечно як для жінки, так і для малюка!