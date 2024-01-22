Чем начинить тарталетки – это вопрос, которым задается каждый, кто составляет меню праздничного стола. Эти небольшие корзинки – настоящее чудо, которое открывает безграничные возможности для творчества.

Поэтому предлагаем топ 10 самых вкусных начинок для тарталеток, чтобы праздничный стол был яркий и непревзойденный.

Простые начинки для тарталеток

В качестве начинки можно использовать все, начиная от сырной пасты и заканчивая изысканным салатом из морепродуктов.

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Тарталетки с крабовым салатом

Ингредиенты:

крабовые палочки – 220 г

кукуруза консервированная – 5 ст. л.

яйца вареные – 3 шт.

зеленый лук (нарезанный) – 2 ст. л.

укроп (нарезанный) – 1 ст. л.

соль, молотый черный перец – по вкусу

майонез – 120 г

Приготовление:

Крабовые палочки нарезаем кубиками или измельчаем с помощью блендера. Добавляем кукурузу, зеленый лук, укроп. Салат солим, перчим и перемешиваем. Перед подачей к столу заправляем салат майонезом и начиняем им тарталетки.

Тарталетки с сырной пастой

Ингредиенты:

плавленый сырок – 2 шт.

твердый сыр по вкусу – 70 г

зеленый лук (нарезанный) – 1 ст. л.

вареные яйца – 3 шт.

густая сметана или натуральный йогурт для заправки – 2-3 ст. л.

соль, молотый черный перец – по вкусу

Приготовление:

Слегка подмороженные плавленые сырки и твердый сыр натереть на средней терке. Добавить к сырной массе все остальные ингредиенты и хорошо перемешать.

Тарталетки с авокадо

Ингредиенты:

авокадо – 2 шт.

сок лимона – 1 ст. л.

моцарелла (маленькие шарики) – 8 шт.

руккола – 150 г

помидоры черри – 12 шт.

Для заправки:

оливковое масло – 2 ст. л.

сок лимона – 1 ч. л.

соль, итальянские травы – по вкусу

Приготовление:

Почищенное авокадо нарезаем кубиками и поливаем соком. Моцареллу и рукколу нарезаем. Промытые и обсушенные помидоры черри разрезаем пополам. Для заправки соединяем все ингредиенты, перемешиваем. Подготовленные продукты поливаем заправкой и выкладываем в тарталетки.

Жульен в тарталетках

Ингредиенты:

куриное филе вареное – 300 г

шампиньоны свежие – 300 г

луковица – 1 шт.

сметана – 300 г

соль, молотый черный перец – по вкусу

твердый сыр – 100-120 г

растительное масло – для жарки

Приготовление:

Филе нарезаем кубиками. Почищенную луковицу и шампиньоны также нарезаем кубиками и жарим, отдельно до готовности на растительном масле. В миске соединяем куриное филе, лук и грибы. Все солим и перчим, перемешиваем. Затем заправляем сметаной, перемешиваем и начиняем тарталетки. Посыпаем тарталетки тертым сыром и запекаем в духовке при 170 °С до расплавления сыра. Подаем закуску горячей или теплой.

Тарталетки с салатом Оливье

Готовим салат Оливье по этому рецепту.

Заправляем салат непосредственно перед выкладыванием в тарталетки и подачей к столу.

Тарталетки с печенью трески

Ингредиенты:

печень трески – 160 г

яйца вареные – 4 шт.

помидоры – 2 шт.

листья салата – 1 пучок

огурец свежий – 1 шт.

соль, молотый черный перец – по вкусу

майонез – по вкусу

Приготовление:

Листья салата нарезаем и выкладываем в миску.

Затем выкладываем в миску нарезанные кубиками яйца, огурцы, помидоры и печень трески. Салат солим, перчим и перемешиваем.

Заправляем салат майонезом и перекладываем в тарталетки перед подачей к столу.

Чем еще можно начинить тарталетки? Тарталетки с красной рыбой – это очень аппетитно и красиво!

Тарталетки с красной рыбой

Ингредиенты:

красная рыба (тонкие слайсы) – 150 г

творожный сыр – 180 г

укроп (нарезанный) – 1 ст. л.

майонез – 2 ст. л.

соль – по вкусу

Приготовление:

К творожному сыру добавляем укроп и майонез. Массу солим и перемешиваем. Полученную массу перекладываем в тарталетки. Украшаем “розочками” из полосок красной рыбы.

Тарталетки с яичной начинкой

Ингредиенты:

яйца вареные – 4 шт.

творог кисломолочный – 120 г

чеснок – 1-2 зубчика

зеленый лук – по вкусу

соль, молотый черный перец – по вкусу

майонез – 120 г

Приготовление:

Яйца натираем на терке. Добавляем к яйцам сыр, пропущенный через пресс чеснок, нарезанный зеленый лук. Салат солим, перчим и заправляем майонезом. Раскладываем яичный салат в тарталетки, украшаем по вкусу и подаем к столу.

Тарталетки с курицей и ананасами

Ингредиенты:

куриное филе вареное – 1 шт.

ананасы консервированные – 150 г

яйца вареные – 3 шт.

огурец свежий – 1-2 шт.

шампиньоны – 150 г

лук шалот или белый – 1 шт.

майонез – по вкусу

соль, молотый черный перец – по вкусу

растительное масло – для жарки

Приготовление начинки для тарталеток с курицей и ананасами:

Вареное куриное филе нарезаем кубиками. Шампиньоны нарезаем тонкими пластинками и жарим на масле до испарения воды, немного солим. Охлаждаем. Почищенную луковицу нарезаем мелкими кубиками. Ананасы нарезаем кубиками и слегка отжимаем сок. Яйца и почищенный огурец также нарезаем кубиками. В миску выкладываем все подготовленные ингредиенты, солим, перчим и заправляем майонезом. Начинаем тарталетки салатом и украшаем по вкусу.

Тарталетки с креветками

Ингредиенты:

Для салата с креветками нам понадобятся все ингредиенты, как для салата с курицей и ананасами. Но вместо куриного филе берем вареные креветки (почищенные и нарезанные) — 200 г.

Приготовление:

Готовим салат с креветками. Выкладываем в песочные тарталетки.

По желанию к майонезу можно добавить немного крепкой горчицы. Так салат приобретет интересный пикантный вкус.

Итак, чем начинить тарталетки мы уже знаем. Самое время выбрать рецепт, идти за покупками и приготовить эту вкусную и красивую закуску.

Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.