Чем начинить тарталетки – это вопрос, которым задается каждый, кто составляет меню праздничного стола. Эти небольшие корзинки – настоящее чудо, которое открывает безграничные возможности для творчества.
Поэтому предлагаем топ 10 самых вкусных начинок для тарталеток, чтобы праздничный стол был яркий и непревзойденный.
Простые начинки для тарталеток
В качестве начинки можно использовать все, начиная от сырной пасты и заканчивая изысканным салатом из морепродуктов.
Тарталетки с крабовым салатом
Ингредиенты:
- крабовые палочки – 220 г
- кукуруза консервированная – 5 ст. л.
- яйца вареные – 3 шт.
- зеленый лук (нарезанный) – 2 ст. л.
- укроп (нарезанный) – 1 ст. л.
- соль, молотый черный перец – по вкусу
- майонез – 120 г
Приготовление:
- Крабовые палочки нарезаем кубиками или измельчаем с помощью блендера.
- Добавляем кукурузу, зеленый лук, укроп.
- Салат солим, перчим и перемешиваем.
- Перед подачей к столу заправляем салат майонезом и начиняем им тарталетки.
Тарталетки с сырной пастой
Ингредиенты:
- плавленый сырок – 2 шт.
- твердый сыр по вкусу – 70 г
- зеленый лук (нарезанный) – 1 ст. л.
- вареные яйца – 3 шт.
- густая сметана или натуральный йогурт для заправки – 2-3 ст. л.
- соль, молотый черный перец – по вкусу
Приготовление:
- Слегка подмороженные плавленые сырки и твердый сыр натереть на средней терке.
- Добавить к сырной массе все остальные ингредиенты и хорошо перемешать.
Тарталетки с авокадо
Ингредиенты:
- авокадо – 2 шт.
- сок лимона – 1 ст. л.
- моцарелла (маленькие шарики) – 8 шт.
- руккола – 150 г
- помидоры черри – 12 шт.
Для заправки:
- оливковое масло – 2 ст. л.
- сок лимона – 1 ч. л.
- соль, итальянские травы – по вкусу
Приготовление:
- Почищенное авокадо нарезаем кубиками и поливаем соком.
- Моцареллу и рукколу нарезаем.
- Промытые и обсушенные помидоры черри разрезаем пополам.
- Для заправки соединяем все ингредиенты, перемешиваем.
- Подготовленные продукты поливаем заправкой и выкладываем в тарталетки.
Жульен в тарталетках
Ингредиенты:
- куриное филе вареное – 300 г
- шампиньоны свежие – 300 г
- луковица – 1 шт.
- сметана – 300 г
- соль, молотый черный перец – по вкусу
- твердый сыр – 100-120 г
- растительное масло – для жарки
Приготовление:
- Филе нарезаем кубиками.
- Почищенную луковицу и шампиньоны также нарезаем кубиками и жарим, отдельно до готовности на растительном масле.
- В миске соединяем куриное филе, лук и грибы. Все солим и перчим, перемешиваем.
- Затем заправляем сметаной, перемешиваем и начиняем тарталетки.
- Посыпаем тарталетки тертым сыром и запекаем в духовке при 170 °С до расплавления сыра. Подаем закуску горячей или теплой.
Тарталетки с салатом Оливье
Готовим салат Оливье по этому рецепту.
Заправляем салат непосредственно перед выкладыванием в тарталетки и подачей к столу.
Тарталетки с печенью трески
Ингредиенты:
- печень трески – 160 г
- яйца вареные – 4 шт.
- помидоры – 2 шт.
- листья салата – 1 пучок
- огурец свежий – 1 шт.
- соль, молотый черный перец – по вкусу
- майонез – по вкусу
Приготовление:
- Листья салата нарезаем и выкладываем в миску.
Затем выкладываем в миску нарезанные кубиками яйца, огурцы, помидоры и печень трески.
- Салат солим, перчим и перемешиваем.
Заправляем салат майонезом и перекладываем в тарталетки перед подачей к столу.
Чем еще можно начинить тарталетки? Тарталетки с красной рыбой – это очень аппетитно и красиво!
Тарталетки с красной рыбой
Ингредиенты:
- красная рыба (тонкие слайсы) – 150 г
- творожный сыр – 180 г
- укроп (нарезанный) – 1 ст. л.
- майонез – 2 ст. л.
- соль – по вкусу
Приготовление:
- К творожному сыру добавляем укроп и майонез. Массу солим и перемешиваем.
- Полученную массу перекладываем в тарталетки.
- Украшаем “розочками” из полосок красной рыбы.
Тарталетки с яичной начинкой
Ингредиенты:
- яйца вареные – 4 шт.
- творог кисломолочный – 120 г
- чеснок – 1-2 зубчика
- зеленый лук – по вкусу
- соль, молотый черный перец – по вкусу
- майонез – 120 г
Приготовление:
- Яйца натираем на терке.
- Добавляем к яйцам сыр, пропущенный через пресс чеснок, нарезанный зеленый лук.
- Салат солим, перчим и заправляем майонезом.
- Раскладываем яичный салат в тарталетки, украшаем по вкусу и подаем к столу.
Тарталетки с курицей и ананасами
Ингредиенты:
- куриное филе вареное – 1 шт.
- ананасы консервированные – 150 г
- яйца вареные – 3 шт.
- огурец свежий – 1-2 шт.
- шампиньоны – 150 г
- лук шалот или белый – 1 шт.
- майонез – по вкусу
- соль, молотый черный перец – по вкусу
- растительное масло – для жарки
Приготовление начинки для тарталеток с курицей и ананасами:
- Вареное куриное филе нарезаем кубиками.
- Шампиньоны нарезаем тонкими пластинками и жарим на масле до испарения воды, немного солим. Охлаждаем.
- Почищенную луковицу нарезаем мелкими кубиками.
- Ананасы нарезаем кубиками и слегка отжимаем сок.
- Яйца и почищенный огурец также нарезаем кубиками.
- В миску выкладываем все подготовленные ингредиенты, солим, перчим и заправляем майонезом.
- Начинаем тарталетки салатом и украшаем по вкусу.
Тарталетки с креветками
Ингредиенты:
Для салата с креветками нам понадобятся все ингредиенты, как для салата с курицей и ананасами. Но вместо куриного филе берем вареные креветки (почищенные и нарезанные) — 200 г.
Приготовление:
- Готовим салат с креветками.
- Выкладываем в песочные тарталетки.
По желанию к майонезу можно добавить немного крепкой горчицы. Так салат приобретет интересный пикантный вкус.
Итак, чем начинить тарталетки мы уже знаем. Самое время выбрать рецепт, идти за покупками и приготовить эту вкусную и красивую закуску.
Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.