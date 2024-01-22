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Чем начинить тарталетки: рецепты вкусных и простых в приготовлении начинок

22 января 2024, 15:48
Оксана Жучок кулинарный эксперт, редактор
Тарталетки з начинкою

Чем начинить тарталетки – это вопрос, которым задается каждый, кто составляет меню праздничного стола. Эти небольшие корзинки – настоящее чудо, которое открывает безграничные возможности для творчества.

Поэтому предлагаем топ 10 самых вкусных начинок для тарталеток, чтобы праздничный стол был яркий и непревзойденный.

Простые начинки для тарталеток

В качестве начинки можно использовать все, начиная от сырной пасты и заканчивая изысканным салатом из морепродуктов.

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Тарталетки с крабовым салатом

Ингредиенты:

  • крабовые палочки – 220 г
  • кукуруза консервированная – 5 ст. л.
  • яйца вареные – 3 шт.
  • зеленый лук (нарезанный) – 2 ст. л.
  • укроп (нарезанный) – 1 ст. л.
  • соль, молотый черный перец – по вкусу
  • майонез – 120 г

Приготовление:

  1. Крабовые палочки нарезаем кубиками или измельчаем с помощью блендера.
  2. Добавляем кукурузу, зеленый лук, укроп.
  3. Салат солим, перчим и перемешиваем.
  4. Перед подачей к столу заправляем салат майонезом и начиняем им тарталетки.

Тарталетки с сырной пастой

Ингредиенты:

  • плавленый сырок – 2 шт.
  • твердый сыр по вкусу – 70 г
  • зеленый лук (нарезанный) – 1 ст. л.
  • вареные яйца – 3 шт.
  • густая сметана или натуральный йогурт для заправки – 2-3 ст. л.
  • соль, молотый черный перец – по вкусу

Приготовление:

  1. Слегка подмороженные плавленые сырки и твердый сыр натереть на средней терке.
  2. Добавить к сырной массе все остальные ингредиенты и хорошо перемешать.

Тарталетки с авокадо

Ингредиенты:

  • авокадо – 2 шт.
  • сок лимона – 1 ст. л.
  • моцарелла (маленькие шарики) – 8 шт.
  • руккола – 150 г
  • помидоры черри – 12 шт.

Для заправки:

  • оливковое масло – 2 ст. л.
  • сок лимона – 1 ч. л.
  • соль, итальянские травы – по вкусу

Приготовление:

  1. Почищенное авокадо нарезаем кубиками и поливаем соком.
  2. Моцареллу и рукколу нарезаем.
  3. Промытые и обсушенные помидоры черри разрезаем пополам.
  4. Для заправки соединяем все ингредиенты, перемешиваем.
  5. Подготовленные продукты поливаем заправкой и выкладываем в тарталетки.

Жульен в тарталетках

Ингредиенты:

  • куриное филе вареное – 300 г
  • шампиньоны свежие – 300 г
  • луковица – 1 шт.
  • сметана – 300 г
  • соль, молотый черный перец – по вкусу
  • твердый сыр –  100-120 г
  • растительное масло – для жарки

Приготовление:

  1. Филе нарезаем кубиками.
  2. Почищенную луковицу и шампиньоны также нарезаем кубиками и жарим, отдельно до готовности на растительном масле.
  3. В миске соединяем куриное филе, лук и грибы. Все солим и перчим, перемешиваем.
  4. Затем заправляем сметаной, перемешиваем и начиняем тарталетки.
  5. Посыпаем тарталетки тертым сыром и запекаем в духовке при 170 °С до расплавления сыра. Подаем закуску горячей или теплой.

Тарталетки с салатом Оливье

Готовим салат Оливье по этому рецепту.

Заправляем салат непосредственно перед выкладыванием в тарталетки и подачей к столу.

Тарталетки с печенью трески

Ингредиенты:

  • печень трески – 160 г
  • яйца вареные – 4 шт.
  • помидоры – 2 шт.
  • листья салата – 1 пучок
  • огурец свежий – 1 шт.
  • соль, молотый черный перец – по вкусу
  • майонез – по вкусу

Приготовление:

  1. Листья салата нарезаем и выкладываем в миску.
    Затем выкладываем в миску нарезанные кубиками яйца, огурцы, помидоры и печень трески.
  2. Салат солим, перчим и перемешиваем.
    Заправляем салат майонезом и перекладываем в тарталетки перед подачей к столу.

Чем еще можно начинить тарталетки? Тарталетки с красной рыбой – это очень аппетитно и красиво!

Тарталетки с красной рыбой

Ингредиенты:

  • красная рыба (тонкие слайсы) – 150 г
  • творожный сыр – 180 г
  • укроп (нарезанный) – 1 ст. л.
  • майонез – 2 ст. л.
  • соль – по вкусу

Приготовление:

  1. К творожному сыру добавляем укроп и майонез. Массу солим и перемешиваем.
  2. Полученную массу перекладываем в тарталетки.
  3. Украшаем “розочками” из полосок красной рыбы.

Тарталетки с яичной начинкой

Ингредиенты:

  • яйца вареные – 4 шт.
  • творог кисломолочный – 120 г
  • чеснок – 1-2 зубчика
  • зеленый лук – по вкусу
  • соль, молотый черный перец – по вкусу
  • майонез – 120 г

Приготовление:

  1. Яйца натираем на терке.
  2. Добавляем к яйцам сыр, пропущенный через пресс чеснок, нарезанный зеленый лук.
  3. Салат солим, перчим и заправляем майонезом.
  4. Раскладываем яичный салат в тарталетки, украшаем по вкусу и подаем к столу.

Тарталетки с курицей и ананасами

Ингредиенты:

  • куриное филе вареное – 1 шт.
  • ананасы консервированные – 150 г
  • яйца вареные – 3 шт.
  • огурец свежий – 1-2 шт.
  • шампиньоны – 150 г
  • лук шалот или белый – 1 шт.
  • майонез – по вкусу
  • соль, молотый черный перец – по вкусу
  • растительное масло – для жарки

Приготовление начинки для тарталеток с курицей и ананасами:

  1. Вареное куриное филе нарезаем кубиками.
  2. Шампиньоны нарезаем тонкими пластинками и жарим на масле до испарения воды, немного солим. Охлаждаем.
  3. Почищенную луковицу нарезаем мелкими кубиками.
  4. Ананасы нарезаем кубиками и слегка отжимаем сок.
  5. Яйца и почищенный огурец также нарезаем кубиками.
  6. В миску выкладываем все подготовленные ингредиенты, солим, перчим и заправляем майонезом.
  7. Начинаем тарталетки салатом и украшаем по вкусу.

Тарталетки с креветками

Ингредиенты:

Для салата с креветками нам понадобятся все ингредиенты, как для салата с курицей и ананасами. Но вместо куриного филе берем вареные креветки (почищенные и нарезанные) — 200 г.

Приготовление:

  1. Готовим салат с креветками.
  2. Выкладываем в песочные тарталетки.

По желанию к майонезу можно добавить немного крепкой горчицы. Так салат приобретет интересный пикантный вкус.

Итак, чем начинить тарталетки мы уже знаем. Самое время выбрать рецепт, идти за покупками и приготовить эту вкусную и красивую закуску.

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Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.

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