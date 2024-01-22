Чим начинити тарталетки – це питання, яким задається кожен, хто складає меню святкового столу. Ці невеличкі кошики – справжнє чудо, яке відкриває безмежні можливості для творчості.

То ж пропонуємо топ 10 найсмачніших начинок для тарталеток, щоб святковий стіл був яскравий та неперевершений.

Прості начинки для тарталеток

У якості начинки можна використовувати все, починаючи від сирної пасти і закінчуючи вишуканим салатом з морепродуктів.

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Тарталетки з крабовим салатом

Інгредієнти:

крабові палички – 220 г

кукурудза консерована – 5 ст. л.

яйця варені – 3 шт.

зелена цибуля (нарізана) – 2 ст. л.

кріп (нарізаний) – 1 ст. л.

сіль, мелений чорний перець – до смаку

майонез – 120 г

Приготування:

Крабові палички нарізаємо кубиками або подрібнюємо за допомогою блендера. Додаємо кукурудзу, зелену цибулю, кріп. Салат солимо, перчимо і перемішуємо. Перед подачею до столу заправляємо салат майонезом і начиняємо ним тарталетки.

Тарталетки з сирною пастою

Інгредієнти:

плавлений сирок – 2 шт.

твердий сир до смаку – 70 г

зелена цибуля (нарізана) – 1 ст. л.

варені яйця – 3 шт.

густа сметана або натуральний йогурт для заправки – 2-3 ст. л.

сіль, мелений чорний перець – до смаку

Приготування:

Злегка підморожений плавлені сирки та твердий сир натерти на середній тертці. Додати до сирної маси усі інші інгредієнти та гарно перемішати.

Тарталетки з авокадо

Інгредієнти:

авокадо – 2 шт.

сік лимона – 1 ст. л.

моцарела (маленькі кульки) – 8 шт.

рукола – 150 г

помідори чері – 12 шт.

Для заправки:

оливкова олія – 2 ст. л.

сік лимона – 1 ч. л.

сіль, італійські трави – до смаку

Приготування:

Почищена авокадо нарізаємо кубиками та поливаємо соком. Моцарелу і руколу нарізаємо. Промиті та обсушені помідори чері розрізаємо навпіл. Для заправки поєднуємо усі інгредієнти, перемішуємо. Підготовлені продукти поливаємо заправкою та викладаємо в тарталетки.

Жульєн в тарталетках

Інгредієнти:

куряче філе варене – 300 г

печериці свіжі – 300 г

цибулина – 1 шт.

сметана – 300 г

сіль, мелений чорний перець до смаку

твердий сир – 100-120 г

олія – для смаження

Приготування:

Філе нарізаємо кубиками. Почищену цибулину і печериці також нарізаємо кубиками й смажимо, окремо до готовності на олії. В мисці поєднуємо куряче філе, цибулю та гриби. Усе солимо і перчимо, перемішуємо. Потім заправляємо сметаною, перемішуємо і начиняємо тарталетки. Посипаємо тарталетки тертим сиром і запікаємо у духовці за 170 °С до розплавлення сира. Подаємо закуску гарячою або теплою.

Тарталетки з салатом Олів’є

Готуємо салат Олів’є за цим рецептом.

Заправляємо салат безпосередньо перед викладання в тарталетки та подачею до столу.

Тарталетки з печінкою тріски

Інгредієнти:

печінка тріски – 160 г

яйця варені – 4 шт.

помідори – 2 шт.

листя салату – 1 пучок

огірок свіжий – 1 шт.

сіль, мелений чорний перець до смаку

майонез – до смаку

Приготування:

Листя салату нарізаємо і викладаємо у миску. Потім викладаємо у миску нарізані кубиками яйця, огірки, помідори та печінку тріски. Салат солимо, перчимо і перемішуємо. Заправляємо салат майонезом і перекладаємо у тарталетки перед подачею до столу.

Чим ще можна начинити тарталетки? Тарталетки з червоною рибою – це дуже апетитно і красиво!

Тарталетки з червоною рибою

Інгредієнти:

червона риба (тонкі слайси) – 150 г

вершковий сир – 180 г

кріп (нарізаний) – 1 ст. л.

майонез – 2 ст. л.

сіль – до смаку

Приготування:

До вершкового сиру додаємо кріп та майонез. Масу солимо та перемішуємо. Отриману масу перекладаємо у тарталетки. Прикрашаємо “трояндами” зі смужок червоної риби.

Тарталетки з яєчною начинкою

Інгредієнти:

яйця варені – 4 шт.

сир кисломолочний – 120 г

часник – 1-2 зубки

зелена цибуля – до смаку

сіль, мелений чорний перець – до смаку

майонез – 120 г

Приготування:

Яйця натираємо на тертці. Додаємо до яєць сир, пропущений через прес часник, нарізану зелену цибулю. Салат солимо, перчимо і заправляємо майонезом. Розкладаємо яєчний салат у тарталетки, прикрашаємо до смаку і подаємо до столу.

Тарталетки з куркою і ананасами

Інгредієнти:

куряче філе варене – 1 шт.

ананаси консервовані – 150 г

яйця варені – 3 шт.

огірок свіжий – 1-2 шт.

печериці – 150 г

цибуля шалот або біла – 1 шт.

майонез – до смаку

сіль, мелений чорний перець – до смаку

олія – для смаження

Приготування начинки для тарталеток із куркою та ананасами:

Варене куряче філе нарізаємо кубиками. Печериці нарізаємо тонкими пластинками та смажимо на олію до випаровування воді, трішки солимо. Охолоджуємо. Почищену цибулину нарізаємо дрібними кубиками. Ананаси нарізаємо кубиками і злегка відтискаємо сік. Яйця і почищений огірок також нарізаємо кубиками. У миску викладаємо усі підготовлені інгредієнти, солимо, перчимо і заправляємо майонезом. Начинаємо салатом тарталетки і прикрашаємо до смаку.

Тарталетки з креветками

Інгредієнти:

Для салату з креветками нам знадобляться усі інгредієнти, як для салату з куркою і ананасами. Але замість курячого філе беремо варені креветки (почищені і нарізані) – 200 г.

Приготування:

Готуємо салат з креветками. Викладаємо його в пісочні тарталетки.

За бажанням до майонезу можна додати трішки міцної гірчиці. Так салат набуде цікавого пікантного смаку.

Отже, чим начинити тарталетки ми вже знаємо. Саме час вибрати рецепт, йти на закупи і приготувати цю смачну та красиву закуску.

Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.