Найти свежую кукурузу зимой практически невозможно. Поэтому лучший вариант для ценителей этого продукта — замораживание.

Чтобы наслаждаться сладкой кукурузой круглый год, ее нужно правильно заморозить. Как заморозить кукурузу на зиму — читайте в материале Фактов ICTV.

Правила заморозки

Чтобы зимой лакомиться вкусной кукурузой, замораживать нужно только сладкие початки. Для этого необходимо определить вкус овоща. Сделать это можно даже без варки: просто отковыряйте несколько зернышек и посмакуйте.

Если початок вкусный и сладкий, такую кукурузу можно отправлять в морозилку. Также важно замораживать только свежую кукурузу.

То есть початки, которые полежали неделю-две после сбора, теряют свой приятный вкус. Поэтому советуем замораживать кукурузу сразу после огорода или магазина.

Большой плюс, что перед морозилкой початки не нужно мыть. Достаточно лишь очистить от лишних листьев. Хранить кочаны стоит в плотных герметичных пакетах, которые не будут пропускать лишний воздух.

Как замораживать кукурузу на зиму

Большинство беспокоит вопрос — нужно ли варить кукурузу перед заморозкой? На самом деле здесь дело индивидуальное.

Кто-то не видит смысла варить кочаны, ведь после морозилки вы все равно будете их варить или тушить. А кто-то, наоборот, считает, что кукурузу перед заморозкой стоит сварить.

Единственный момент. Во время варки зернышки кукурузы набираются водой, которая во время заморозки негативно повлияет на вкус овоща. Однако решать вам!

Заморозить кукурузу можно несколькими способами:

Целыми початками: для этого нужно очистить кукурузу от лишних листьев, переложить целые кочаны в герметичный пакет и отправить в морозильную камеру. А чтобы овощи получились ароматными, не снимайте с кочанов все листья (снимите только верхние листочки). Если вы планируете варить кочаны, тогда поставьте большую кастрюлю на огонь, доведите до кипения, положите туда несколько кочанов и отварите 10-15 мин. Переложите кукурузу в миску с ледяной водой (на 5-7 мин). Когда кочаны подсохнут, переложите их в пакеты и отправьте в морозилку. Зерна кукурузы: с помощью острого ножа срежьте с початков зерна, засыпьте их в герметичный пакет и плотно закройте его, предварительно выпустив воздух. Переложите пакет в морозильную камеру как минимум на 6 часов, затем достаньте, встряхните и верните обратно. Если вы варите кукурузу перед заморозкой, тогда сперва отварите початки, переложите их в ледяную воду, дайте высохнуть, а затем также срежьте зерна при помощи острого ножа. Порезанными кочанами: вам нужно очистить кочаны от лишних листьев, а затем нарезать на кусочки, длиной 7-10 см. Такой вариант заморозки подойдет для варки, приготовления на пару, запекания в духовке или жарки на гриле. Кусочки кукурузы необходимо переложить в пакеты и отправить в морозильную камеру.

Замороженную кукурузу лучше съесть в течение семи-девяти месяцев. Если кочаны пролежат дольше, то потеряют свой вкус и качество.