Знайти взимку свіжу кукурудзу майже неможливо. Тому найкращий варіант для поціновувачів цього продукту – заморожування.

Щоб цілий рік насолоджуватися солодкою кукурудзою, її потрібно правильно заморозити. Як заморозити кукурудзу на зиму – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Правила заморожування

Щоб взимку ласувати смачною кукурудзою, заморожувати потрібно тільки солодкі качани. Для цього необхідно визначити смак овоча. Зробити це можна навіть без варіння: просто відколупайте кілька зерняток та посмакуйте.

Якщо качан смачний та солодкий, таку кукурудзу можна відправляти в морозилку. Також важливо заморожувати лише свіжу кукурудзу.

Тобто качани, які полежали тиждень-два після збору, втрачають свій приємний смак. Тому радимо заморожувати кукурудзу одразу після городу чи магазину.

Великий плюс, що перед морозилкою качани не потрібно мити. Достатньо лише очистити від зайвого листя. Зберігати качани варто у щільних герметичних пакетах, які не пропускатимуть зайве повітря.

Як заморожувати кукурудзу на зиму

Більшість турбує питання – чи потрібно варити кукурудзу перед заморожуванням? Насправді тут все індивідуально.

Хтось не бачить сенсу варити качани, адже після морозилки ви все одно будете їх варити чи тушкувати. А хтось, навпаки, вважає, що кукурудзу перед заморожуванням варто зварити.

Єдиний момент. Під час варіння зернятка кукурудзи набираються водою, яка під час заморожування негативно вплине на смак овоча. Проте вирішувати вам!

Заморожувати кукурудзу можна кількома способами:

Цілими качанами: для цього потрібно очистити кукурудзу від зайвого листя, перекласти цілі качани в герметичний пакет та відправити в морозильну камеру. А щоб овочі вийшли ароматними, не знімайте з качанів усе листя (зніміть лише верхні листочки). Якщо ви плануєте варити качани, тоді поставте велику каструлю на вогонь, доведіть до кипіння, покладіть туди кілька качанів та відваріть 10-15 хв. Перекладіть кукурудзу в миску з крижаною водою (на 5-7 хв). Коли качани підсохнуть, перекладіть їх у пакети та відправте в морозилку. Зерна кукурудзи: за допомогою гострого ножа зріжте з качанів зерна, засипте їх у герметичний пакет та щільно закрийте його, попередньо випустивши повітря. Перекладіть пакет у морозильну камеру щонайменше на 6 год, а потім дістаньте, струсіть та поверніть назад. Якщо ви варите кукурудзу перед заморожуванням, тоді спершу відваріть качани, перекладіть їх у крижану воду, дайте висохнути, а потім теж зріжте зерна за допомогою гострого ножа. Порізаними качанами: вам потрібно очистити качани від зайвого листя, а потім нарізати на шматочки, довжиною 7-10 см. Такий варіант заморожування підійде для варіння, приготування на пару, запікання в духовці чи смаження на грилі. Шматочки кукурудзи необхідно перекласти в пакети та відправити до морозильної камери.

Заморожену кукурудзу краще з’їсти протягом семи-девʼяти місяців. Якщо качани пролежать довше, то втратять свій смак та якість.