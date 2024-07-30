Кукурудза – злак, який до вподоби багатьом. Починаючи з середини літа та й восени виникає питання: як зберігати кукурудзу в качанах, щоб вона залишилася смачною та зберегла максимум корисних речовин.

Як зберігати кукурудзу в качанах: правила та поради

Обираймо виключно харчові сорти кукурудзи: соковиті, солодкі, зі світло-жовтою шкіркою.

Експерти стверджують, що для тривалого зберігання краще обирати пізньостиглі сорти кукурудзи.

Для тривалого зберігання підходять качани без пошкоджень, без слідів грибків та шкідників, із зеленим листям та щільно прилеглими зернами. Перед зберіганням їх треба почистити від листя та волокон.

Скільки зберігається кукурудза в качанах

Свіжа кукурудза в качанах зберігається за кімнатної температури до 4 днів, а в прохолодному підвалі або погребі – до 7-8 днів.

Однак, для більш тривалого зберігання необхідна додаткова обробка.

Як зберігати кукурудзу в качанах у домашніх умовах

У холодильнику

Свіжу кукурудзу найкраще зберігати в холодильнику. Для цього загорніть качани в харчову плівку або пакети, зробіть отвори для циркуляції повітря.

Зберігайте в відсіку для овочів до 10 днів.

Зерна кукурудзи також можна зберігати в холодильнику. Для цього існують два способи:

Спосіб 1. Замочіть зерна в розсолі (1 ст. л. соку лимона та 1 ч. л. солі на 1 л води) на 20-30 хвилин, процідіть, обсушіть та зберігайте в контейнерах.

Спосіб 2. Відваріть кукурудзу протягом 10-15 хвилин залежно від сорту та дайте їй охолонути. Відокремте зерна, залийте розсолом (2 ч. л. цукру та 2 ч. л. солі на 1 л води), перекладіть у стерилізовані банки.

У морозилці

У морозилці заморожену кукурудзу можна зберігати до року.

Качани можна заморожувати як сирі, так і попередньо відварені.

Спосіб 1

Почистіть качани кукурудзи, промийте, відваріть протягом 3 хвилин після закипання води. Обдайте качани крижаною водою. Просушіть.

Загорніть їх у харчову плівку або пакети та заморозьте.

Спосіб 1

Зніміть з кукурудзи усе зайве, але не промивайте.

Перекладіть качани у пакети для зберігання і помість в морозилку.

Зерна можна зрізати після відварювання та заморозити окремо.

Сушіння кукурудзи для тривалого зберігання

Сушіння – простий спосіб зберігання кукурудзи:

Видаліть листя, залиште для зручності фіксації корінець.

Підвісьте качани в сухому провітрюваному місці до повного висихання.

Зерна можна сушити в духовці або овочевій сушарці, розклавши тонким шаром та залишивши приблизно на 10 годин за 40-50 °С.

Консервована кукурудза зберігається до двох років. Рецепт нижче.