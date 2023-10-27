Праздник приближается, поэтому время готовить угощения для тематической вечеринки. Предлагаем сделать печенье.
Как приготовить сахарное песочное печенье на Хэллоуин — пошаговый рецепт в нашем материале.
Ингредиенты
- мука пшеничная — 400 г
- мягкое сливочное масло — 220 г
- сахар — 200 г
- яйцо — 1 шт.
- пищевой краситель — 1,5 ч. л.
- разрыхлитель — 1 ч. л.
- ванильный экстракт/ванильный сахар — 1 ч. л.
- соль — 0,5 ч. л.
Приготовление
1. Готовим тесто. Мягкое сливочное масло взбиваем вместе с сахаром и ванильным экстрактом (если добавляете краситель, то это удачный момент).
2. Добавляем яйцо, хорошо перемешиваем, затем всыпаем сухие ингредиенты и формируем тесто.
3. Убираем в холодильник на 2 часа. Вынимаем тесто и раскатываем до 3-4 мм.
4. Далее вырезаем из теста формы для будущего печенья — призрака, паука и тому подобное.
5. Выкладываем на противень и выпекаем в предварительно разогретой до 180°С духовке в течение 5-8 минут.
6. Вынимаем и охлаждаем. Можно украсить печенье белковой глазурью, растопленным шоколадом или джемом.
Приятного аппетита!