Свято наближається, тож час готувати смаколики для тематичної вечірки. Пропонуємо зробити печиво.
Як приготувати цукрове пісочне печиво на Геловін – покроковий рецепт у нашому матеріалі.
Інгредієнти
- борошно пшеничне – 400 г
- м’яке вершкове масло – 220 г
- цукор – 200 г
- яйце – 1 шт.
- харчовий барвник – 1,5 ч. л.
- розпушувач 1 ч. л.
- ванільний екстракт/ванільний цукор – 1 ч. л.
- сіль – 0,5 ч. л.
Приготування
1. Готуємо тісто. М’яке вершкове масло збиваємо разом із цукром і ванільним екстрактом (якщо додаєте барвник, то це вдалий момент).
2. Додаємо яйце, добре перемішуємо, потім всипаємо сухі інгредієнти і формуємо тісто.
3. Прибираємо в холодильник на 2 год. Виймаємо тісто та розкачуємо до 3-4 мм.
4. Далі вирізаємо з тіста форми для майбутнього печива – привида, павука тощо.
5. Викладаємо на деко та випікаємо у попередньо розігрітій до 180°С духовці протягом 5-8 хв.
6. Виймаємо та охолоджуємо. До речі, печиво можна прикрасити білковою глазур’ю, розтопленим шоколадом або джемом.
Смачного!