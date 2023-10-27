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Їжа

Цукрове пісочне печиво на Геловін: покроковий рецепт

27 Жовтня 2023, 12:14
Марина Мелехова редактор
печиво
Джерело: Pixabay

Свято наближається, тож час готувати смаколики для тематичної вечірки. Пропонуємо зробити печиво.

Як приготувати цукрове пісочне печиво на Геловін – покроковий рецепт у нашому матеріалі.

Інгредієнти

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  • борошно пшеничне – 400 г
  • м’яке вершкове масло – 220 г
  • цукор – 200 г
  • яйце – 1 шт.
  • харчовий барвник  – 1,5 ч. л.
  • розпушувач 1 ч. л.
  • ванільний екстракт/ванільний цукор  – 1 ч. л.
  • сіль – 0,5 ч. л.

Приготування

1. Готуємо тісто. М’яке вершкове масло збиваємо разом із цукром і ванільним екстрактом (якщо додаєте барвник, то це вдалий момент).

2. Додаємо яйце, добре перемішуємо,  потім всипаємо сухі інгредієнти і формуємо тісто.

3. Прибираємо в холодильник на 2 год. Виймаємо тісто та розкачуємо до 3-4 мм.

4. Далі вирізаємо з тіста форми для майбутнього печива – привида, павука тощо.

5. Викладаємо на деко та випікаємо у попередньо розігрітій до 180°С духовці протягом 5-8 хв.

6. Виймаємо та охолоджуємо. До речі, печиво можна прикрасити білковою глазур’ю, розтопленим шоколадом або джемом.

Смачного!

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Кулінарні рецепти Рецепт Свято
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