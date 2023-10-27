Свято наближається, тож час готувати смаколики для тематичної вечірки. Пропонуємо зробити печиво.

Як приготувати цукрове пісочне печиво на Геловін – покроковий рецепт у нашому матеріалі.

Інгредієнти

Зараз дивляться

борошно пшеничне – 400 г

м’яке вершкове масло – 220 г

цукор – 200 г

яйце – 1 шт.

харчовий барвник – 1,5 ч. л.

розпушувач 1 ч. л.

ванільний екстракт/ванільний цукор – 1 ч. л.

сіль – 0,5 ч. л.

Приготування

1. Готуємо тісто. М’яке вершкове масло збиваємо разом із цукром і ванільним екстрактом (якщо додаєте барвник, то це вдалий момент).

2. Додаємо яйце, добре перемішуємо, потім всипаємо сухі інгредієнти і формуємо тісто.

3. Прибираємо в холодильник на 2 год. Виймаємо тісто та розкачуємо до 3-4 мм.

4. Далі вирізаємо з тіста форми для майбутнього печива – привида, павука тощо.

5. Викладаємо на деко та випікаємо у попередньо розігрітій до 180°С духовці протягом 5-8 хв.

6. Виймаємо та охолоджуємо. До речі, печиво можна прикрасити білковою глазур’ю, розтопленим шоколадом або джемом.

Смачного!