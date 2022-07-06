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Еда

Деруны из кабачков: нежные внутри, хрустящие снаружи

6 июля 2022, 17:25
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Деруны из кабачков: нежные внутри, хрустящие снаружи
Источник: Depositphotos

Деруны из кабачков – необыкновенно вкусное летнее блюдо, которое пригодится, особенно, когда их уродило много. Рецепт прост в приготовлении, а деруны получаются очень нежными внутри и хрустящими снаружи. Это самый лучший вариант как для завтрака, так и просто на закуску к обеду или ужину, считает шеф Евгений Клопотенко.

Ингредиенты

  • 2 кабачки
  • 4 ст. л. муки
  • 1 яйцо
  • 1 ч. л. сушеного укропа
  • 4 ст. л. подсолнечного масла (для жарки)
  • соль и перец по вкусу

Тщательно помойте кабачки. Если кабачки молодые, шкурку снимать не нужно. Натрите на крупной терке.

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Вбейте яйцо и добавьте соль и перец по вкусу. Перемешайте смесь. Всыпьте в миску с кабачками муку и сушеный укроп. Если у вас есть свежий укроп, можно использовать и его, так деруны будут более ароматными.

Тщательно перемешивайте смесь несколько минут ложкой, чтобы кабачки выделили немного сока.

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Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом, выкладывайте по столовой ложке смеси и жарьте с обеих сторон примерно по две минуты.

Готовые деруны из кабачков подавайте со сметаной или натуральным йогуртом.

Источник: Евгений Клопотенко

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