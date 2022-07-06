Деруны из кабачков – необыкновенно вкусное летнее блюдо, которое пригодится, особенно, когда их уродило много. Рецепт прост в приготовлении, а деруны получаются очень нежными внутри и хрустящими снаружи. Это самый лучший вариант как для завтрака, так и просто на закуску к обеду или ужину, считает шеф Евгений Клопотенко.
Ингредиенты
- 2 кабачки
- 4 ст. л. муки
- 1 яйцо
- 1 ч. л. сушеного укропа
- 4 ст. л. подсолнечного масла (для жарки)
- соль и перец по вкусу
Тщательно помойте кабачки. Если кабачки молодые, шкурку снимать не нужно. Натрите на крупной терке.
Вбейте яйцо и добавьте соль и перец по вкусу. Перемешайте смесь. Всыпьте в миску с кабачками муку и сушеный укроп. Если у вас есть свежий укроп, можно использовать и его, так деруны будут более ароматными.
Тщательно перемешивайте смесь несколько минут ложкой, чтобы кабачки выделили немного сока.
Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом, выкладывайте по столовой ложке смеси и жарьте с обеих сторон примерно по две минуты.
Готовые деруны из кабачков подавайте со сметаной или натуральным йогуртом.
Источник: Евгений Клопотенко