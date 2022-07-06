Деруни з кабачків – надзвичайно смачна літня страва, що стане в нагоді, особливо, коли їх вродило багато. Рецепт простий у приготуванні, а деруни виходять дуже ніжними всередині і хрусткими зовні. Це найкращий варіант як для сніданку, так і просто на закуску до обіду чи вечері, вважає шеф Євген Клопотенко.
Інгредієнти
- 2 кабачки
- 4 ст. л. борошна
- 1 яйце
- 1 ч. л. сушеного кропу
- 4 ст. л. соняшникової олії (для смаження)
- сіль та перець до смаку
Ретельно помийте кабачки. Якщо кабачки молоді, шкірку знімати не потрібно. Натріть на крупній тертці.
Вбийте яйце і додайте сіль та перець до смаку. Перемішайте суміш. Всипте у миску до кабачків борошно та сушений кріп. Якщо у вас є свіжий кріп, можна використати і його, так деруни будуть ароматнішими.
Ретельно перемішуйте суміш кілька хвилин ложкою, аби кабачки виділили трохи соку.
Розігрійте пательню із соняшниковою олією, викладайте по столовій ложці суміші та смажте з обох боків приблизно по дві хвилини.
Готові деруни з кабачків подавайте зі сметаною чи натуральним йогуртом.
Джерело: Євген Клопотенко