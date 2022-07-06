Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Їжа

Деруни з кабачків: ніжні в середині, хрусткі зовні

6 Липня 2022, 17:25
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Деруни з кабачків: ніжні в середині, хрусткі зовні
Джерело: Depositphotos

Деруни з кабачків – надзвичайно смачна літня страва, що стане в нагоді, особливо, коли їх вродило багато. Рецепт простий у приготуванні, а деруни виходять дуже ніжними всередині і хрусткими зовні. Це найкращий варіант як для сніданку, так і просто на закуску до обіду чи вечері, вважає шеф Євген Клопотенко.

Інгредієнти

  • 2 кабачки
  • 4 ст. л. борошна
  • 1 яйце
  • 1 ч. л. сушеного кропу
  • 4 ст. л. соняшникової олії (для смаження)
  • сіль та перець до смаку

Ретельно помийте кабачки. Якщо кабачки молоді, шкірку знімати не потрібно. Натріть на крупній тертці.

Зараз дивляться

Вбийте яйце і додайте сіль та перець до смаку. Перемішайте суміш. Всипте у миску до кабачків борошно та сушений кріп. Якщо у вас є свіжий кріп, можна використати і його, так деруни  будуть ароматнішими.

Ретельно перемішуйте суміш кілька хвилин ложкою, аби кабачки виділили трохи соку.

Читайте також:
кабачки с соусом из дорблюКабачкові оладки від супермоделі: оригінальний рецепт

Розігрійте пательню із соняшниковою олією, викладайте по столовій ложці суміші та смажте з обох боків приблизно по дві хвилини.

Готові деруни з кабачків подавайте зі сметаною чи натуральним йогуртом.

Джерело: Євген Клопотенко

Теги
Кулінарні рецепти
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь