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Еда

Диета при акне: как питаться, чтобы вылечить кожу

3 февраля 2023, 18:02
Владислава Ткаченко Редакторка сайта Ольга Безугла врач-терапевт, диетолог
Акне, проблемна шкіра, прищі
Источник: Depositphotos

Питание очень влияет на внешний вид человека. Интересно, но состояние кожи, работа внутренних органов и наша физическая форма напрямую зависят от пищи, которую мы употребляем!

Диетолог Ольга Безуглая отмечает, что пища способна положительно и негативно влиять на здоровье кожи, а также имеет влияние на развитие и прогрессирование большинства дерматологических заболеваний.

Факты ICTV узнавали, как нужно питаться при акне и какой диеты стоит придерживаться, чтобы избавиться от высыпаний.

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Питание при акне и заболеваниях кожи

Врач-терапевт, диетолог и кандидат медицинских наук Ольга Безуглая отмечает, что одними из самых распространенных дерматологических заболеваний являются:

  • атопический дерматит;
  • акне;
  • псориаз;
  • розацеа.

— Для каждого из состояний важно придерживаться сбалансированного питания и достичь снижения веса в случае его избытка, однако есть свои тонкости в рекомендациях, — добавляет врач.

Что же касается именно акне, то Безуглая отмечает, что питание при этом заболевании предполагает использование низкогликемической диеты. В основе этой диеты лежит ограничение продуктов с высоким гликемическим индексом (ГИ).

— Соблюдение низкогликемической диеты влияет на степень проявления акне и потребность медикаментозного лечения. Ограничение продуктов с высоким ГИ и высокой гликемической нагрузкой снижает концентрацию IGF-1, хорошо известного фактора риска в патогенезе акне, — говорит Безуглая.

Основу рациона составляют продукты с низким гликемическим индексом, в частности:

  • зерновые;
  • овощи;
  • фрукты.

Безуглая добавляет, что также есть определенная связь с употреблением молочных продуктов, но здесь мнения экспертов расходятся.

— Так, по данным Американской академии дерматологии (AAD), молочные продукты рекомендовано потреблять, анализируя персонализированную реакцию (учитываю, в том числе, лактозную непереносимость), — рассказывает врач.

В ряде исследований, с одной стороны, уменьшение потребления молока способствовало снижению проявлений акне, а с другой  — всем пациентам с акне стоит просто ограничить потребление йогуртов и сыров.

Врач-диетолог дает еще несколько рекомендаций в питании при акне:

  • Употреблять больше Омега-3-жиров — они уменьшают воспаление. Это может быть рыба, яйца, орехи.
  • Увеличить потребление фруктов и овощей — они богаты антиоксидантами, низкий уровень которых может играть важную роль в поддержании здоровья вашей кожи.

Продукты, которые стоит есть при акне

Здорова їжа, харчування

Фото: Depositphotos

При заболеваниях кожи следует употреблять продукты со средним и низким ГИ. Например:

  • бобовые;
  • зеленые лиственные овощи, зелень;
  • ржаной, отрубной, пшеничный (из муки второго сорта) хлеб (до 300 г в день);
  • овощные и крупяные супы, борщ, первые блюда на слабом мясном или рыбном бульонах;
  • овощи в свежем, отварном, тушеном, запеченном, пюреобразном виде (кабачки, тыква, капуста, помидоры, баклажаны, картофель, морковь, зеленый горошек, свекла);
  • свежие ягоды;
  • орехи;
  • семена льна и кунжута;
  • масла: льняное, кунжутное, рапсовое, кукурузное, конопляное (с высоким содержанием Омега-3 и Омега-6 полиненасыщенных жирных кислот);
  • морепродукты и водоросли;
  • яйца (не более 1,5 шт. в день, желательно без желтка);
  • крупы (гречка, пшено, перловка, геркулес).

Рекомендуемые напитки:

  • обычная вода (без газа);
  • зеленый чай;
  • свежие соки (в умеренном количестве).

Какие продукты стоит исключить из рациона при акне

Продукты с высоким гликемическим индексом, которые рекомендовано исключить из рациона при акне или ограничить их потребление:

  • пиво;
  • хлеб (особенно белый);
  • сладкие сухие завтраки и каши быстрого приготовления;
  • картофель;
  • белый рис;
  • печенье, торты, сладости;
  • чипсы и крекеры;
  • сладкие газированные напитки;
  • сладкие фрукты и сухофрукты;
  • сладкие йогурты;
  • острые пряности и специи.

Также стоит ограничить потребление молочных продуктов и шоколада.

Напитки, не рекомендованные при акне:

  • алкогольные напитки (особенно с высоким содержанием сахара);
  • консервированные соки (с содержанием сахара);
  • сладкие газированные напитки.

Питание при акне — диета на неделю

Специалисты Venus Clinic подготовили меню на неделю, которое поможет справиться с акне. Здесь три варианта блюд на каждый прием пищи, которые можно комбинировать в любой последовательности.

Три варианта завтрака при акне:

  1. Омлет с цукини на кокосовом масле, печеночный паштет, салат из рукколы, авокадо и помидоры черри + оливковое масло.
  2. Каша из киноа с ягодами и миндалем + зеленый чай.
  3. Цельнозерновой хлеб, авокадо, вареное яйцо (яйцо-пашот), салат из рукколы и запеченной тыквы, тыквенные семечки + тыквенное масло.

Три варианта обеда:

  1. Крем-суп из тыквы, хлеб на закваске, запеченная индейка и овощной салат + оливковое масло.
  2. Бурый рис + лосось (слабосоленый или запеченный), салат из свежих овощей + оливковое масло.
  3. Гречка с тушеной печенью в сливках, салат из вареной свеклы с грецкими орехами + масло виноградных косточек.

Три варианта ужина:

  1. Запеченная рыба (белая или красная) с бататом, салат Маш + помидоры черри и тыквенные семечки + кунжутное масло.
  2. Тушеная телятина с овощами + морс или зеленый чай.
  3. Запеченная индейка с овощами и нешлифованный рис + оливковое масло.
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