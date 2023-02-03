Диета при акне: как питаться, чтобы вылечить кожу

Питание очень влияет на внешний вид человека. Интересно, но состояние кожи, работа внутренних органов и наша физическая форма напрямую зависят от пищи, которую мы употребляем!
Диетолог Ольга Безуглая отмечает, что пища способна положительно и негативно влиять на здоровье кожи, а также имеет влияние на развитие и прогрессирование большинства дерматологических заболеваний.
Факты ICTV узнавали, как нужно питаться при акне и какой диеты стоит придерживаться, чтобы избавиться от высыпаний.
Питание при акне и заболеваниях кожи
Врач-терапевт, диетолог и кандидат медицинских наук Ольга Безуглая отмечает, что одними из самых распространенных дерматологических заболеваний являются:
- атопический дерматит;
- акне;
- псориаз;
- розацеа.
— Для каждого из состояний важно придерживаться сбалансированного питания и достичь снижения веса в случае его избытка, однако есть свои тонкости в рекомендациях, — добавляет врач.
Что же касается именно акне, то Безуглая отмечает, что питание при этом заболевании предполагает использование низкогликемической диеты. В основе этой диеты лежит ограничение продуктов с высоким гликемическим индексом (ГИ).
— Соблюдение низкогликемической диеты влияет на степень проявления акне и потребность медикаментозного лечения. Ограничение продуктов с высоким ГИ и высокой гликемической нагрузкой снижает концентрацию IGF-1, хорошо известного фактора риска в патогенезе акне, — говорит Безуглая.
Основу рациона составляют продукты с низким гликемическим индексом, в частности:
- зерновые;
- овощи;
- фрукты.
Безуглая добавляет, что также есть определенная связь с употреблением молочных продуктов, но здесь мнения экспертов расходятся.
— Так, по данным Американской академии дерматологии (AAD), молочные продукты рекомендовано потреблять, анализируя персонализированную реакцию (учитываю, в том числе, лактозную непереносимость), — рассказывает врач.
В ряде исследований, с одной стороны, уменьшение потребления молока способствовало снижению проявлений акне, а с другой — всем пациентам с акне стоит просто ограничить потребление йогуртов и сыров.
Врач-диетолог дает еще несколько рекомендаций в питании при акне:
- Употреблять больше Омега-3-жиров — они уменьшают воспаление. Это может быть рыба, яйца, орехи.
- Увеличить потребление фруктов и овощей — они богаты антиоксидантами, низкий уровень которых может играть важную роль в поддержании здоровья вашей кожи.
Продукты, которые стоит есть при акне
При заболеваниях кожи следует употреблять продукты со средним и низким ГИ. Например:
- бобовые;
- зеленые лиственные овощи, зелень;
- ржаной, отрубной, пшеничный (из муки второго сорта) хлеб (до 300 г в день);
- овощные и крупяные супы, борщ, первые блюда на слабом мясном или рыбном бульонах;
- овощи в свежем, отварном, тушеном, запеченном, пюреобразном виде (кабачки, тыква, капуста, помидоры, баклажаны, картофель, морковь, зеленый горошек, свекла);
- свежие ягоды;
- орехи;
- семена льна и кунжута;
- масла: льняное, кунжутное, рапсовое, кукурузное, конопляное (с высоким содержанием Омега-3 и Омега-6 полиненасыщенных жирных кислот);
- морепродукты и водоросли;
- яйца (не более 1,5 шт. в день, желательно без желтка);
- крупы (гречка, пшено, перловка, геркулес).
Рекомендуемые напитки:
- обычная вода (без газа);
- зеленый чай;
- свежие соки (в умеренном количестве).
Какие продукты стоит исключить из рациона при акне
Продукты с высоким гликемическим индексом, которые рекомендовано исключить из рациона при акне или ограничить их потребление:
- пиво;
- хлеб (особенно белый);
- сладкие сухие завтраки и каши быстрого приготовления;
- картофель;
- белый рис;
- печенье, торты, сладости;
- чипсы и крекеры;
- сладкие газированные напитки;
- сладкие фрукты и сухофрукты;
- сладкие йогурты;
- острые пряности и специи.
Также стоит ограничить потребление молочных продуктов и шоколада.
Напитки, не рекомендованные при акне:
- алкогольные напитки (особенно с высоким содержанием сахара);
- консервированные соки (с содержанием сахара);
- сладкие газированные напитки.
Питание при акне — диета на неделю
Специалисты Venus Clinic подготовили меню на неделю, которое поможет справиться с акне. Здесь три варианта блюд на каждый прием пищи, которые можно комбинировать в любой последовательности.
Три варианта завтрака при акне:
- Омлет с цукини на кокосовом масле, печеночный паштет, салат из рукколы, авокадо и помидоры черри + оливковое масло.
- Каша из киноа с ягодами и миндалем + зеленый чай.
- Цельнозерновой хлеб, авокадо, вареное яйцо (яйцо-пашот), салат из рукколы и запеченной тыквы, тыквенные семечки + тыквенное масло.
Три варианта обеда:
- Крем-суп из тыквы, хлеб на закваске, запеченная индейка и овощной салат + оливковое масло.
- Бурый рис + лосось (слабосоленый или запеченный), салат из свежих овощей + оливковое масло.
- Гречка с тушеной печенью в сливках, салат из вареной свеклы с грецкими орехами + масло виноградных косточек.
Три варианта ужина:
- Запеченная рыба (белая или красная) с бататом, салат Маш + помидоры черри и тыквенные семечки + кунжутное масло.
- Тушеная телятина с овощами + морс или зеленый чай.
- Запеченная индейка с овощами и нешлифованный рис + оливковое масло.