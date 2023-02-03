Диета при акне: как питаться, чтобы вылечить кожу

Питание очень влияет на внешний вид человека. Интересно, но состояние кожи, работа внутренних органов и наша физическая форма напрямую зависят от пищи, которую мы употребляем!

Диетолог Ольга Безуглая отмечает, что пища способна положительно и негативно влиять на здоровье кожи, а также имеет влияние на развитие и прогрессирование большинства дерматологических заболеваний.

Факты ICTV узнавали, как нужно питаться при акне и какой диеты стоит придерживаться, чтобы избавиться от высыпаний.

Сейчас смотрят Питание при акне и заболеваниях кожи Врач-терапевт, диетолог и кандидат медицинских наук Ольга Безуглая отмечает, что одними из самых распространенных дерматологических заболеваний являются: атопический дерматит;

акне;

псориаз;

розацеа. — Для каждого из состояний важно придерживаться сбалансированного питания и достичь снижения веса в случае его избытка, однако есть свои тонкости в рекомендациях, — добавляет врач. Что же касается именно акне, то Безуглая отмечает, что питание при этом заболевании предполагает использование низкогликемической диеты. В основе этой диеты лежит ограничение продуктов с высоким гликемическим индексом (ГИ). — Соблюдение низкогликемической диеты влияет на степень проявления акне и потребность медикаментозного лечения. Ограничение продуктов с высоким ГИ и высокой гликемической нагрузкой снижает концентрацию IGF-1, хорошо известного фактора риска в патогенезе акне, — говорит Безуглая. Основу рациона составляют продукты с низким гликемическим индексом, в частности: зерновые;

овощи;

фрукты. Безуглая добавляет, что также есть определенная связь с употреблением молочных продуктов, но здесь мнения экспертов расходятся. — Так, по данным Американской академии дерматологии (AAD), молочные продукты рекомендовано потреблять, анализируя персонализированную реакцию (учитываю, в том числе, лактозную непереносимость), — рассказывает врач. В ряде исследований, с одной стороны, уменьшение потребления молока способствовало снижению проявлений акне, а с другой — всем пациентам с акне стоит просто ограничить потребление йогуртов и сыров. Врач-диетолог дает еще несколько рекомендаций в питании при акне: Употреблять больше Омега-3-жиров — они уменьшают воспаление. Это может быть рыба, яйца, орехи.

— они уменьшают воспаление. Это может быть рыба, яйца, орехи. Увеличить потребление фруктов и овощей — они богаты антиоксидантами, низкий уровень которых может играть важную роль в поддержании здоровья вашей кожи. Продукты, которые стоит есть при акне При заболеваниях кожи следует употреблять продукты со средним и низким ГИ. Например: бобовые;

зеленые лиственные овощи, зелень;

ржаной, отрубной, пшеничный (из муки второго сорта) хлеб (до 300 г в день);

овощные и крупяные супы, борщ, первые блюда на слабом мясном или рыбном бульонах;

овощи в свежем, отварном, тушеном, запеченном, пюреобразном виде (кабачки, тыква, капуста, помидоры, баклажаны, картофель, морковь, зеленый горошек, свекла);

свежие ягоды;

орехи;

семена льна и кунжута;

масла: льняное, кунжутное, рапсовое, кукурузное, конопляное (с высоким содержанием Омега-3 и Омега-6 полиненасыщенных жирных кислот);

морепродукты и водоросли;

яйца (не более 1,5 шт. в день, желательно без желтка);

крупы (гречка, пшено, перловка, геркулес). Рекомендуемые напитки: обычная вода (без газа);

зеленый чай;

свежие соки (в умеренном количестве). Какие продукты стоит исключить из рациона при акне Продукты с высоким гликемическим индексом, которые рекомендовано исключить из рациона при акне или ограничить их потребление: пиво;

хлеб (особенно белый);

сладкие сухие завтраки и каши быстрого приготовления;

картофель;

белый рис;

печенье, торты, сладости;

чипсы и крекеры;

сладкие газированные напитки;

сладкие фрукты и сухофрукты;

сладкие йогурты;

острые пряности и специи. Также стоит ограничить потребление молочных продуктов и шоколада. Напитки, не рекомендованные при акне: алкогольные напитки (особенно с высоким содержанием сахара);

консервированные соки (с содержанием сахара);

сладкие газированные напитки. Питание при акне — диета на неделю Специалисты Venus Clinic подготовили меню на неделю, которое поможет справиться с акне. Здесь три варианта блюд на каждый прием пищи, которые можно комбинировать в любой последовательности. Три варианта завтрака при акне: Омлет с цукини на кокосовом масле, печеночный паштет, салат из рукколы, авокадо и помидоры черри + оливковое масло. Каша из киноа с ягодами и миндалем + зеленый чай. Цельнозерновой хлеб, авокадо, вареное яйцо (яйцо-пашот), салат из рукколы и запеченной тыквы, тыквенные семечки + тыквенное масло. Три варианта обеда: Крем-суп из тыквы, хлеб на закваске, запеченная индейка и овощной салат + оливковое масло. Бурый рис + лосось (слабосоленый или запеченный), салат из свежих овощей + оливковое масло. Гречка с тушеной печенью в сливках, салат из вареной свеклы с грецкими орехами + масло виноградных косточек. Три варианта ужина: Запеченная рыба (белая или красная) с бататом, салат Маш + помидоры черри и тыквенные семечки + кунжутное масло. Тушеная телятина с овощами + морс или зеленый чай. Запеченная индейка с овощами и нешлифованный рис + оливковое масло. Читайте также: Масленица 2023: семь рецептов самых вкусных начинок для блинов

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