Дієта при акне: як харчуватися, аби вилікувати шкіру

Харчування дуже впливає на зовнішній вигляд людини. Цікаво, але стан шкіри, робота внутрішніх органів та наша фізична форма напряму залежать від їжі, яку ми вживаємо!

Дієтолог Ольга Безугла наголошує, що їжа здатна позитивно та негативно впливати на здоров’я шкіри, а також має вплив на розвиток та прогресування більшості дерматологічних захворювань.

Факти ICTV дізнавалися, як потрібно харчуватися при акне та якої дієти варто дотримуватися, аби позбутися висипань.

Зараз дивляться Харчування при акне та захворюваннях шкіри Лікар-терапевт, дієтолог та кандидат медичних наук Ольга Безугла зазначає, що одними з найпоширеніших дерматологічних захворювань є: атопічний дерматит;

акне;

псоріаз;

розацеа. – Для кожного зі станів важливо дотримуватись збалансованого харчування, та досягти зниження ваги у випадку її надлишку, проте є свої тонкощі у рекомендаціях, – додає лікар. Що ж стосується саме акне, то Безугла зазначає, що харчування при цьому захворюванні передбачає використання низькоглікемічної дієти. В основі цієї дієти лежить обмеження продуктів з високим глікемічним індексом (ГІ). – Дотримання низькоглікемічної дієти впливає на ступінь прояву акне та потребу медикаментозного лікування. Обмеження продуктів із високим ГІ та високим глікемічним навантаженням знижує концентрацію IGF-1, добре відомого фактору ризику в патогенезі акне, – каже Безугла. Основу раціону становлять продукти з низьким глікемічним індексом, зокрема: зернові;

овочі;

фрукти. Безугла додає, що також є певний зв’язок акне зі вживанням молочних продуктів, але тут думки експертів розходяться. – Так, за даними Американської академії дерматології (AAD), молочні продукти рекомендовано споживати, аналізуючи персоналізовану реакцію (враховую в тому числі лактозну непереносимість), – розповідає лікар. У ряді досліджень, з одного боку, зменшення споживання молока сприяло зниженню проявів акне, а з іншого боку – усім пацієнтам з акне варто просто обмежити споживання йогуртів та сирів. Лікар-дієтолог надає ще кілька рекомендацій у харчуванні при акне: Вживати більше Омега-3-жирів – вони зменшують запалення. Це може бути риба, яйця, горіхи.

– вони зменшують запалення. Це може бути риба, яйця, горіхи. Збільшити споживання фруктів та овочів – вони багаті на антиоксиданти, низький рівень яких може відігравати важливу роль у підтримці здоров’я вашої шкіри. Продукти, які варто їсти при акне При захворюваннях шкіри варто вживати продукти з середнім та низьким ГІ. Наприклад: бобові;

зелені листяні овочі, зелень;

житній, висівковий, пшеничний (з борошна другого сорту) хліб (до 300 г на день);

овочеві та круп’яні супи, борщ, перші страви на слабкому м’ясному чи рибному бульйонах;

овочі у свіжому, відвареному, тушкованому, запеченому, пюреподібному вигляді (кабачки, гарбуз, капуста, помідори, баклажани, картопля, морква, зелений горошок, буряк);

свіжі ягоди;

горіхи;

насіння льону та кунжуту;

олії: лляна, кунжутна, рапсова, кукурудзяна, конопляна (з високим вмістом Омега-3 та Омега-6 поліненасичених жирних кислот);

морепродукти та водорості;

яйця (не більше 1,5 шт на день, бажано без жовтка);

крупи (гречка, пшоно, перловка, геркулес). Рекомендовані напої: звичайна вода (без газу);

зелений чай;

свіжі соки (у помірній кількості). Які продукти варто виключити з раціону при акне Продукти з високим глікемічним індексом, які рекомендовано виключити з раціону при акне або обмежити їх споживання: пиво;

хліб білий;

солодкі сухі сніданки та каші швидкого приготування;

картопля;

білий рис;

печиво, торти, солодощі;

чипси та крекери;

солодкі газовані напої;

солодкі фрукти та сухофрукти;

солодкі йогурти;

гострі прянощі та спеції. Також варто обмежити споживання молочних продуктів та шоколаду. Напої, що не рекомендовані при акне: алкогольні напої (особливо з високим вмістом цукру);

консервовані соки (з вмістом цукру);

солодкі газовані напої. Харчування на день при акне – приклад Фахівці Venus Clinic підготували меню на тиждень, яке допоможе впоратись з акне. Тут три варіанти страв на кожен прийом їжі, які можна комбінувати в будь-якій послідовності. Три варіанти сніданку при акне: Омлет з цукіні на кокосовій олії, печінковий паштет, салат з руколи, авокадо та помідори черрі + оливкова олія. Каша з кіноа з ягодами та мигдалем + зелений чай. Цілозерновий хліб, авокадо, варене яйце (яйце-пашот), салат з руколи та запеченого гарбуза, гарбузове насіння + гарбузова олія. Три варіанти обіду: Крем-суп із гарбуза, хліб на заквасці, запечена індичка та овочевий салат + оливкова олія. Бурий рис + лосось (слабосолоний або запечений), салат зі свіжих овочів + оливкова олія. Гречка з тушкованою печінкою у вершках, салат з вареного буряка з волоськими горіхами + олія виноградних кісточок. Три варіанти вечері: Запечена риба (біла або червона) з бататом, салат Маш + помідори черрі та гарбузове насіння + кунжутна олія. Тушкована телятина з овочами + зелений чай. Запечена індичка з овочами та нешліфований рис + оливкова олія. Читайте також: Масляна 2023: сім рецептів найсмачніших начинок для млинців

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