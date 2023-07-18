Куриные наггетсы — визитная карточка в меню известных сетей ресторанов быстрого питания. Сочные кусочки куриного филе, обжаренные в панировке до хрустящей корочки, покорят сердце любого.

Чтобы полакомиться вкусным блюдом, совсем не обязательно идти в заведение, ведь приготовить наггетсы дома совсем несложно.

Факты ICTV подготовили для вас два простых и вкусных рецепта наггетсов, которые каждый сможет приготовить дома.

Куриные наггетсы на сковороде

Ингредиенты:

Куриная грудка — 4 шт.

Соль и специи на ваш вкус.

Яйца — 4 шт.

Панировочные сухари — 12 ст. л.

Прованские травы на ваш вкус.

Кунжут — 2 ст. л.

Как готовить:

Куриное филе нужно тщательно помыть и нарезать на кусочки для наггетсов. Порезанное мясо переложите в миску и замочите в холодной воде с чайной ложкой соли на несколько часов.

После замачивания курятину нужно переложить на бумажное полотенце и обсушить.

Теперь разбейте в миску яйца и хорошо взбейте их венчиком. Добавьте соль и специи и тщательно перемешайте.

В отдельной тарелке смешайте панировочные сухари с ароматными травами и кунжутом. Кстати, вместо сухарей можно использовать измельченные в блендере овсяные или кукурузные хлопья.

Поставьте сковородку на огонь, влейте масло и разогрейте. Окуните каждый кусок курицы в яичную массу, а затем переложите в панировочные сухари.

Выложите наггетсы на сковородку и обжаривайте на небольшом огне с двух сторон до приготовления мяса и образования золотистой корочки.

Подавайте готовые наггетсы с любимым соусом и нарезкой свежих овощей.

Наггетсы в духовке

Что понадобится:

Куриное филе — 600 г.

Кефир — 1 стакан.

Горчица — 1 ч. л.

Пармезан — 50 г.

Смесь трав, острый молотый перец и соль на ваш вкус.

Панировочные сухари — 12 ст. л.

Приготовление:

Куриное филе помойте, высушите и нарежьте на одинаковые кусочки. Переложите курятину в миску, залейте кефиром, добавьте горчицу и специи.

Тщательно перемешайте мясо и оставьте на несколько минут. Параллельно насыпьте в миску панировочные сухари, добавьте натертый пармезан, специи и тщательно перемешайте.

Обваляйте куриное филе в панировочных сухарях с сыром с обеих сторон. Выстелите противень пергаментом и выложите наггетсы.

Разогрейте духовку до 190°C, отправьте туда куриные наггетсы и запекайте около 20 мин до хрустящей корочки.

Когда наггетсы остынут, можно подавать вкусное блюдо к столу. Приятного аппетита!