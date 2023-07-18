Курячі нагетси – візитівка в меню відомих мереж ресторанів швидкого харчування. Соковиті шматочки курячого філе, обсмажені у паніровці до хрусткої скоринки, підкорять серце будь-кого.

Щоб поласувати смачною стравою, зовсім не обовʼязково йти в заклад, адже приготувати нагетси вдома зовсім нескладно.

Факти ICTV підготували для вас два легких та смачних рецепти нагетсів, які кожен зможе приготувати вдома.

Курячі нагетси на сковорідці

Інгредієнти:

Куряча грудка — 4 шт.

Сіль та спеції на ваш смак.

Яйця — 4 шт.

Панірувальні сухарі — 12 ст. л.

Прованські трави на ваш смак.

Кунжут — 2 ст. л.

Як готувати:

Куряче філе потрібно ретельно помити та нарізати на шматочки для нагетсів. Порізане мʼясо перекладіть в миску та замочіть в холодній воді з чайною ложкою солі на кілька годин.

Після замочування курятину потрібно перекласти на паперовий рушник та обсушити.

Тепер розбийте в миску яйця та добре збийте їх вінчиком. Додайте сіль та спеції і ретельно перемішайте.

В окремій тарілці змішайте панірувальні сухарі з ароматними травами та кунжутом. До речі, замість сухарів можна використати подрібнені у блендері вівсяні чи кукурудзяні пластівці.

Поставте сковорідку на вогонь, влийте олію та розігрійте пательню. Кожен шматок курятини занурте в яєчну масу, а потім перекладіть в панірувальні сухарі.

Викладіть нагетси на сковорідку та обсмажуйте на невеликому вогні з двох сторін до приготування мʼяса та утворення золотистої скоринки.

Подавайте готові нагетси з улюбленим соусом та нарізкою свіжих овочів.

Нагетси в духовці

Що знадобиться:

Куряче філе – 600 г.

Кефір – 1 склянка.

Гірчиця – 1 ч.л.

Пармезан – 50 г.

Суміш трав, гострий мелений перець та сіль на ваш смак.

Панірувальні сухарі – 12 ст.л.

Приготування:

Куряче філе помийте, висушіть та наріжте на однакові шматочки. Перекладіть курятину в миску, залийте кефіром, додайте гірчицю та спеції.

Ретельно перемішайте мʼясо та залиште на кілька хвилин. Паралельно насипте в миску панірувальні сухарі, додайте натертий пармезан, спеції та ретельно перемішайте.

Обваляйте куряче філе у панірувальних сухарях з сиром з обох боків. Застеліть деко пергаментом та викладіть нагетси.

Розігрійте духовку до 190°C, відправте туди курячі нагетси та запікайте близько 20 хв до хрусткої скоринки.

Коли нагетси охолонуть можна подавати страву до столу. Смачного!