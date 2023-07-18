Курячі нагетси – візитівка в меню відомих мереж ресторанів швидкого харчування. Соковиті шматочки курячого філе, обсмажені у паніровці до хрусткої скоринки, підкорять серце будь-кого.
Щоб поласувати смачною стравою, зовсім не обовʼязково йти в заклад, адже приготувати нагетси вдома зовсім нескладно.
Факти ICTV підготували для вас два легких та смачних рецепти нагетсів, які кожен зможе приготувати вдома.
Курячі нагетси на сковорідці
Інгредієнти:
- Куряча грудка — 4 шт.
- Сіль та спеції на ваш смак.
- Яйця — 4 шт.
- Панірувальні сухарі — 12 ст. л.
- Прованські трави на ваш смак.
- Кунжут — 2 ст. л.
Як готувати:
Куряче філе потрібно ретельно помити та нарізати на шматочки для нагетсів. Порізане мʼясо перекладіть в миску та замочіть в холодній воді з чайною ложкою солі на кілька годин.
Після замочування курятину потрібно перекласти на паперовий рушник та обсушити.
Тепер розбийте в миску яйця та добре збийте їх вінчиком. Додайте сіль та спеції і ретельно перемішайте.
В окремій тарілці змішайте панірувальні сухарі з ароматними травами та кунжутом. До речі, замість сухарів можна використати подрібнені у блендері вівсяні чи кукурудзяні пластівці.
Поставте сковорідку на вогонь, влийте олію та розігрійте пательню. Кожен шматок курятини занурте в яєчну масу, а потім перекладіть в панірувальні сухарі.
Викладіть нагетси на сковорідку та обсмажуйте на невеликому вогні з двох сторін до приготування мʼяса та утворення золотистої скоринки.
Подавайте готові нагетси з улюбленим соусом та нарізкою свіжих овочів.
Нагетси в духовці
Що знадобиться:
- Куряче філе – 600 г.
- Кефір – 1 склянка.
- Гірчиця – 1 ч.л.
- Пармезан – 50 г.
- Суміш трав, гострий мелений перець та сіль на ваш смак.
- Панірувальні сухарі – 12 ст.л.
Приготування:
Куряче філе помийте, висушіть та наріжте на однакові шматочки. Перекладіть курятину в миску, залийте кефіром, додайте гірчицю та спеції.
Ретельно перемішайте мʼясо та залиште на кілька хвилин. Паралельно насипте в миску панірувальні сухарі, додайте натертий пармезан, спеції та ретельно перемішайте.
Обваляйте куряче філе у панірувальних сухарях з сиром з обох боків. Застеліть деко пергаментом та викладіть нагетси.
Розігрійте духовку до 190°C, відправте туди курячі нагетси та запікайте близько 20 хв до хрусткої скоринки.
Коли нагетси охолонуть можна подавати страву до столу. Смачного!