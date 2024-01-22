Многие взрослые люди считают, что интимные отношения между мужчиной и женщиной — это лишь секс. Да, он действительно очень важен, но на самом деле гармонию в паре определяет не только удовлетворение собственных физических потребностей.

Настоящая близость и эмоциональный комфорт рождаются из взаимоуважения, эмпатии, желания к откровенному диалогу и совместного развития партнеров как зрелых личностей.

Как создать основу для гармоничных интимных отношений и открыть новые возможности в сексуальной жизни — Фактам ICTV рассказала кандидат медицинских наук, эксперт женской образовательной компании Woman Insight Елена Голоцван.

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Что такое конфликты и как их решать

Сексуальная жизнь не существует сама по себе, она тесно связана с реальностью. На психоэмоциональное состояние влияют различные факторы: погода, настроение, самочувствие, взаимоотношения с другими людьми и тому подобное.

Как управлять своими эмоциями и взаимодействовать, чтобы вместе преодолеть негатив?

Важно понимать, что конфликты — это часть нашей жизни, поэтому необходимо научиться их решать. Общаясь откровенно и понимая психологию партнера, мы создаем надежный фундамент для гармоничных интимных отношений.

— Постоянные споры негативно влияют на интимную жизнь пары. Оптимальный сценарий для людей, которые стремятся быть эмоционально стабильными, предусматривает решение конфликтов, достижение взаимопонимания и совместное желание обогатить интимную сферу яркими моментами, — отмечает Елена Голоцван.

Как улучшить интимную жизнь

Фантазируйте и экспериментируйте. Всегда обсуждайте свои желания: что нравится, что хотелось бы попробовать, делитесь своими сексуальными фантазиями.

Однако это не значит, что надо сразу воплощать их в жизнь, поскольку они могут быть нереальными для одного из партнеров.

Сексуальность — это творчество. Незабываемые эмоции способны подарить ролевые игры или эксперименты со сменой образов.

Договаривайтесь и общайтесь. Даже обсуждение собственных пожеланий может добавить новых впечатлений. Кроме того, чтобы избавиться от сексуальной рутины, договоритесь с партнером, кто и в какие дни будет проявлять большую активность.

Найдите новое пространство. Конечно, кровать в спальне — это очень удобно, но чтобы вернуть огонек в интимные отношения, стоит сменить локацию. Например, заказать отель или устроить спонтанный секс под открытым небом.

Создайте в спальне интимную атмосферу. Один из способов — превращение собственной спальни в частную зону, куда не следует заходить никому, кроме вас и партнера.

Не менее важный момент — постельное белье изысканных цветов (красное, белое или черное). Лучше всего — из приятного на ощупь шелка.

Кроме того, настроиться на романтический лад поможет мягкий струйный свет. Это расслабит после тяжелого трудового дня и позволит паре чувствовать себя более комфортно.

— Например, в комнате можно установить подсветку красного цвета. Когда она будет включаться, вы подсознательно почувствуете переход к режиму интимности. Красный свет делает кожу более гладкой, и если вы комплексуете по поводу фигуры и состояния кожи, все это будет сглаживаться красным светом и выглядеть прекрасно, — советует сексолог.

Спальня родителей для детей — табу. Даже если вы родители одного или нескольких детей, это не значит, что ваша интимная жизнь завершилась. К сожалению, такое часто случается из-за отсутствия личного пространства.

Дети могут входить и выходить из вашей спальни, когда им заблагорассудится. Поэтому не позволяйте детям заходить в эту комнату.