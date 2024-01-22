Многие взрослые люди считают, что интимные отношения между мужчиной и женщиной — это лишь секс. Да, он действительно очень важен, но на самом деле гармонию в паре определяет не только удовлетворение собственных физических потребностей.
Настоящая близость и эмоциональный комфорт рождаются из взаимоуважения, эмпатии, желания к откровенному диалогу и совместного развития партнеров как зрелых личностей.
Как создать основу для гармоничных интимных отношений и открыть новые возможности в сексуальной жизни — Фактам ICTV рассказала кандидат медицинских наук, эксперт женской образовательной компании Woman Insight Елена Голоцван.
Что такое конфликты и как их решать
Сексуальная жизнь не существует сама по себе, она тесно связана с реальностью. На психоэмоциональное состояние влияют различные факторы: погода, настроение, самочувствие, взаимоотношения с другими людьми и тому подобное.
Как управлять своими эмоциями и взаимодействовать, чтобы вместе преодолеть негатив?
Важно понимать, что конфликты — это часть нашей жизни, поэтому необходимо научиться их решать. Общаясь откровенно и понимая психологию партнера, мы создаем надежный фундамент для гармоничных интимных отношений.
— Постоянные споры негативно влияют на интимную жизнь пары. Оптимальный сценарий для людей, которые стремятся быть эмоционально стабильными, предусматривает решение конфликтов, достижение взаимопонимания и совместное желание обогатить интимную сферу яркими моментами, — отмечает Елена Голоцван.
Как улучшить интимную жизнь
Фантазируйте и экспериментируйте. Всегда обсуждайте свои желания: что нравится, что хотелось бы попробовать, делитесь своими сексуальными фантазиями.
Однако это не значит, что надо сразу воплощать их в жизнь, поскольку они могут быть нереальными для одного из партнеров.
Сексуальность — это творчество. Незабываемые эмоции способны подарить ролевые игры или эксперименты со сменой образов.
Договаривайтесь и общайтесь. Даже обсуждение собственных пожеланий может добавить новых впечатлений. Кроме того, чтобы избавиться от сексуальной рутины, договоритесь с партнером, кто и в какие дни будет проявлять большую активность.
Найдите новое пространство. Конечно, кровать в спальне — это очень удобно, но чтобы вернуть огонек в интимные отношения, стоит сменить локацию. Например, заказать отель или устроить спонтанный секс под открытым небом.
Создайте в спальне интимную атмосферу. Один из способов — превращение собственной спальни в частную зону, куда не следует заходить никому, кроме вас и партнера.
Не менее важный момент — постельное белье изысканных цветов (красное, белое или черное). Лучше всего — из приятного на ощупь шелка.
Кроме того, настроиться на романтический лад поможет мягкий струйный свет. Это расслабит после тяжелого трудового дня и позволит паре чувствовать себя более комфортно.
— Например, в комнате можно установить подсветку красного цвета. Когда она будет включаться, вы подсознательно почувствуете переход к режиму интимности. Красный свет делает кожу более гладкой, и если вы комплексуете по поводу фигуры и состояния кожи, все это будет сглаживаться красным светом и выглядеть прекрасно, — советует сексолог.
Спальня родителей для детей — табу. Даже если вы родители одного или нескольких детей, это не значит, что ваша интимная жизнь завершилась. К сожалению, такое часто случается из-за отсутствия личного пространства.
Дети могут входить и выходить из вашей спальни, когда им заблагорассудится. Поэтому не позволяйте детям заходить в эту комнату.