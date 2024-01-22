Чимало дорослих людей вважають, що інтимні стосунки між чоловіком і жінкою – це лише секс. Так, він дійсно дуже важливий, але насправді гармонію в парі визначає не тільки задоволення власних фізичних потреб.

Справжня близькість й емоційний комфорт народжуються зі взаємоповаги, емпатії, бажання до відвертого діалогу та спільного розвитку партнерів як зрілих особистостей.

Як створити основу для гармонійних інтимних стосунків та відкрити нові можливості в сексуальному житті — Фактам ICTV розповіла кандидатка медичних наук, експертка жіночої освітньої компанії Woman Insight Олена Голоцван.

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Що таке конфлікти і як їх вирішувати

Сексуальне життя не існує само собою, воно тісно пов’язане з реальністю. На психоемоційний стан впливають різні чинники: погода, настрій, самопочуття, взаємини з іншими людьми тощо.

Як керувати своїми емоціями та взаємодіяти, щоб разом подолати негатив?

Важливо розуміти, що конфлікти – це частина нашого життя, тож необхідно навчитися їх вирішувати. Спілкуючись відверто та розуміючи психологію партнера, ми створюємо надійний фундамент для гармонійних інтимних стосунків.

– Постійні суперечки негативно впливають на інтимне життя пари. Оптимальний сценарій для людей, які прагнуть бути емоційно стабільними, передбачає вирішення конфліктів, досягнення взаєморозуміння та спільне бажання збагатити інтимну сферу яскравими моментами, – зауважує Олена Голоцван.

Як покращити інтимне життя

Фантазуйте та експериментуйте. Завжди обговорюйте свої бажання: що подобається, що хотілося б спробувати, діліться своїми сексуальними фантазіями.

Проте це не означає, що треба одразу втілювати їх у життя, оскільки вони можуть бути нереальними для одного з партнерів. Сексуальність – це творчість. Незабутні емоції здатні подарувати рольові ігри або експерименти зі зміною образів.

Домовляйтеся та спілкуйтеся. Навіть обговорення власних побажань може додати нових вражень. Крім того, щоб позбутися сексуальної рутини, домовтеся з партнером, хто та у які дні проявлятиме більшу активність.

Знайдіть новий простір. Звісно, ліжко у спальні — це дуже зручно, але щоб повернути вогник в інтимні стосунки, варто змінити локацію. Наприклад, замовити готель чи влаштувати спонтанний секс просто неба.

Створіть у спальні інтимну атмосферу. Один зі способів – перетворення власної спальні на приватну зону, куди не слід заходити нікому, окрім вас і партнера.

Не менш важливий момент – постільна білизна вишуканих кольорів (червона, біла або чорна). Найкраще – з приємного на дотик шовку.

Крім того, налаштуватися на романтичний лад допоможе м’яке струменеве світло. Це розслабить після важкого робочого дня та дозволить парі відчувати себе більш комфортно.

– Наприклад, в кімнаті можна встановити підсвітку червоного кольору. Коли вона буде вмикатися, ви підсвідомо відчуєте перехід до режиму інтимності. Червоне світло робить шкіру більш гладенькою, і якщо ви комплексуєте щодо фігури та стану шкіри, все це буде згладжуватися червоним світлом і виглядати прекрасно, – радить сексологиня.

Спальня батьків для дітей – табу. Навіть якщо ви батьки одного чи декількох дітей, це не означає, що ваше інтимне життя завершилося.

На жаль, таке часто трапляється через відсутність особистого простору. Діти можуть входити і виходити з вашої спальні, коли їм заманеться. Тож не дозволяйте дітям заходити у цю кімнату.