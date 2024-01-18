Питахайя (питайя), или фрукт дракона — плод нескольких видов семейства кактусовых, который распространен в Центральной, Южной Америке и Мексике. В Украине также можно встретить этот яркий тропический фрукт. Однако не все знают, как его правильно выбирать, пробовать и с чем лучше сочетать.

Факты ICTV рассказывают, что такое фрукт дракона, как его выбирать и как правильно есть.

Фрукт дракона: что это, как выбрать и с чем есть

Питахайя — это яркий фрукт с твердой, часто колючей оболочкой. Ее еще называют фрукт дракона (dragon fruit), драконий глаз и колючая груша. Существует поверье, что человек, который съест этот фрукт, станет сильным и смелым, как дракон.

Сейчас смотрят

Интересно, что в период цветения бутоны раскрываются только ночью. Растут плоды на стеблях, которые внешне похожи на пальмы с кактусовыми стеблями вместо листьев. Родят, как правило, 5-6 раз в год. Плоды крупные, весом где-то 150-600 г, а иногда даже могут достигать 1 кг.

Фрукт дракона бывает разных видов. Внешний вид может отличаться цветом мякоти и кожуры, а также наличием или отсутствием колючих пластинок на кожуре.

Желтая питахайя имеет светлую кожуру и белую мякоть. Этот вид очень сладкий и ароматный. Также есть фиолетово-красные плоды с белой кремообразной мякотью с крошечными черными семенами. Фрукт дракона имеет нежный аромат, а на вкус он похож на киви.

Ценится плод за полезные свойства и низкую калорийность (всего 50 ккал на 100 г). В нем много витаминов В1, В2, В1, С, РР и минералов — кальций, железо, фосфор.

Как выбрать фрукт дракона

Выбирать лучше спелые, но не переспелые плоды. Хороший фрукт имеет кожуру с ровной, яркой окраской. На нем не должно быть пятен, вмятин, а наросты должны быть свежие, ни в коем случае не сухие.

Хранить фрукт дракона можно в холодильнике в течение 5-6 дней. Если вы купили недозревший плод, и он немного твердый, оставьте его полежать несколько дней при комнатной температуре.

Как правильно чистить фрукт дракона

Несмотря на необычный внешний вид, чистить питахайю очень легко. У спелого плода мякоть хорошо отделяется от кожуры. Если плод будет использоваться для салата или коктейля, то колючую кожуру необходимо снять, она не съедобна.

Перед употреблением фрукт дракона надо помыть. Его можно есть несколькими способами:

разрезать пополам и есть мякоть ложкой;

разрезать пополам, а затем вместе с кожурой измельчить на кусочки;

разрезать пополам, ложкой осторожно вынуть мякоть и порезать ее на кусочки;

почистить и выжать сок.

Что можно приготовить из фрукта дракона

Питахайя низкокалорийная, поэтому рекомендована для употребления в диетическом меню. Плоды будут полезны для людей, страдающих от диабета, при болезнях сердечно-сосудистой системы и органов зрения. Фрукт дракона очень хорошо влияет на иммунную систему.

Лучший вариант — съесть питахайю целиком, так организм получит максимальное количество витаминов. Однако этот экзотический плод очень популярен среди кулинаров и барменов. Он на 80% состоит из воды, поэтому используется для приготовления коктейлей, сока или добавляется к алкоголю. Такие напитки прекрасно тонизируют и утоляют жажду.

Фрукт дракона, из-за необычного яркого внешнего вида, часто используется для декорирования пирожных, тортов, напитков, желе.

Фрукт дракона лучше употреблять в сыром виде. Поэтому он часто используется для приготовления блюд без термической обработки: фруктовых салатов и десертов. Прекрасно сочетается питахайя с морепродуктами и креветками. Однако кулинары не советуют сочетать ее с продуктами, имеющими слишком резкий и выраженный вкус, потому что нежный вкус и аромат плода может потеряться в блюде.