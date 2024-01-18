Пітахая (пітая), або фрукт дракона — плід декількох видів родини кактусових, поширений у Центральній і Південній Америці та Мексиці. В Україні також можна зустріти цей яскравий тропічний фрукт. Проте не всі знають, як його правильно обирати, куштувати та з чим краще поєднувати.

Факти ICTV розповідають, що таке фрукт дракона, як його вибирати та як правильно їсти.

Фрукт дракона: що це, як вибрати та з чим їсти

Пітахая — це яскравий фрукт із твердою, часто колючою оболонкою. Її ще називають фрукт дракона (dragon fruit), драконове око та колюча груша. Існує повір’я, що людина, яка з’їсть цей фрукт, стане сильною та сміливою, як дракон.

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Цікаво, що у період цвітіння бутони розкриваються лише вночі. Зростають плоди на стеблах, що зовні схожі на пальми із кактусовими стеблами замість листя. Родять, як правило, 5-6 разів на рік. Плоди великі, вагою десь 150-600 г, а іноді навіть можуть досягати 1 кг.

Фрукт дракона буває різних видів. Зовнішній вигляд може відрізнятися кольором м’якоті та шкірки, а також наявністю чи відсутністю колючих пластинок на шкірці.

Жовта пітахая має світлу шкірку та білий м’якуш. Цей вид дуже солодкий та ароматний. Також є фіолетово-червоні плоди з білим кремоподібним м’якушем з крихітним чорним насінням. Фрукт дракона має ніжний аромат, а на смак він схожий на ківі.

Цінується плід за корисні властивості та низьку калорійність (всього 50 ккал на 100 г). В ньому багато вітамінів В1, В2, В1, С, РР та мінералів — кальцій, залізо, фосфор.

Як вибрати фрукт дракона

Обирати краще стиглі, але не переспілі плоди. Гарний фрукт має шкірку з рівним, яскравим забарвленням. На ньому не повинно бути плям, вм’ятин, а нарости повинні бути свіжі, в жодному разі не сухі.

Зберігати фрукт дракона можна в холодильнику протягом 5-6 днів. Якщо ви купили недозрілу пітахаю, і вона трохи тверда, залиште її полежати декілька днів за кімнатної температури.

Як правильно чистити фрукт дракона

Не зважаючи на незвичний зовнішній вигляд, чистити пітахаю дуже легко. У стиглого плоду м’якуш добре відділяється від шкірки. Якщо плід буде використовуватися для салату чи коктейлю, то колючу шкірку необхідно зняти, вона не їстівна.

Перед вживанням фрукт дракона треба помити. Їсти його можна кількома способами:

розрізати навпіл і їсти м’якуш ложкою;

розрізати навпіл, а потім разом зі шкіркою подрібнити на шматочки;

розрізати навпіл, ложкою обережно вийняти м’якуш та порізати його на шматочки;

почистити та вичавити сік.

Що можна приготувати з фрукта дракона

Пітахая низькокалорійна, тому рекомендована для вживання в дієтичному меню. Плоди будуть корисні для людей, що страждають від діабету, при хворобах серцево-судинної системи та органів зору. Фрукт дракона дуже добре впливає на імунну систему.

Найкращий варіант — з’їсти пітахаю цілою, так організм отримає максимальну кількість вітамінів. Проте цей екзотичний плід дуже популярний серед кулінарів та барменів.

Він на 80% складається з води, тому використовується для приготування коктейлів, соку або додається до алкоголю. Такі напої чудово тонізують та вгамовують спрагу.

Фрукт дракона, через незвичний яскравий зовнішній вигляд, часто використовують для декорування тістечок, тортів, напоїв, желе.

Фрукт дракона краще куштувати в сирому вигляді. Тому він часто використовується для приготування страв без термічної обробки: фруктових салатів та десертів. Чудово поєднується пітахая з морепродуктами та креветками. Однак кулінари не радять поєднувати її з продуктами, що мають занадто різкий та виражений смак, бо ніжний смак та аромат плоду може загубитися у страві.