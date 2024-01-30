Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Еда Поддержать Видео
Фото Еда

Гороховый суп: рецепт с сухариками

30 января 2024, 16:10
Оксана Жучок кулинарный эксперт, редактор
Гороховий суп

Гороховый суп – отличный вариант для холодных зимних месяцев. Он не только вкусный и питательный, но и полезный.

Горох считается отличным источником растительного белка. Это делает его важным компонентом рациона для вегетарианцев и веганов.

Также горох, как и все бобовые, богат витаминами, такими как витамин С, витамин К, витамины группы B, а также минералами, в частности железом и фолиевой кислотой.

Сейчас смотрят

Рецепт горохового супа, такого ароматного и сытного, а также рекомендации по составу – читайте ниже.

Как приготовить гороховый суп

По желанию в суп можно добавить нарезанные пластинками шампиньоны или мясные копчености (колбаски, свиные ребрышки и т. д.).

Ингредиенты:

  • куриные окорочка – 3 шт. (600 г)
  • горох сушеный – 1,5 стакана
  • лук – 2 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • картофель – 2-3 шт.
  • лавровый лист – 2 шт.
  • перец горошком – 6-7 шт.
  • соль, молотый черный перец – по вкусу
  • растительное масло для жарки – 2-3 ст. л.
  • зелень укропа и петрушки – по вкусу
  • белый хлеб – для сухариков

Гороховый суп – рецепт приготовления:

  1. Горох промываем несколько раз холодной водой и замачиваем в 4 стаканах воды на 2-4 часа.
  2. Куриные окорочка промываем, заливаем 2,5 л воды и готовим до закипания. Затем снимаем пенку. Добавляем 1 ч. л. соли, лавровый лист, нарезанный средними кубиками картофель и мелкими кубиками луковицу. Готовим 20 минут.
  3. Добавляем в бульон горох и варим до готовности гороха.
  4. Для зажарки в сковороде на растительном масле обжариваем натертую морковь с нарезанным луком до готовности.
  5. Когда горох будет практически готов, добавляем жареные овощи, солим и перчим по вкусу и готовим еще около 10 минут.
  6. Теперь на ваш вкус – суп можно взбить блендером (предварительно удалив горошины перца и лавровый лист) или оставить как есть.
  7. Белый хлеб нарезаем кубиками, выкладываем на сухой противень и готовим в духовке при 130 °С, чтобы хорошо подрумянился и был хрустящий.

Подаем гороховый суп с нарезанной зеленью и сухариками. Приятного аппетита!

Читайте также:
Страви з гарбузаБлюда из тыквы: пошаговые рецепты вкусной запеканки и супа-пюре

Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.

Теги
Кулінарні рецепти
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь