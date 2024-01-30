Гороховый суп – отличный вариант для холодных зимних месяцев. Он не только вкусный и питательный, но и полезный.

Горох считается отличным источником растительного белка. Это делает его важным компонентом рациона для вегетарианцев и веганов.

Также горох, как и все бобовые, богат витаминами, такими как витамин С, витамин К, витамины группы B, а также минералами, в частности железом и фолиевой кислотой.

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Рецепт горохового супа, такого ароматного и сытного, а также рекомендации по составу – читайте ниже.

Как приготовить гороховый суп

По желанию в суп можно добавить нарезанные пластинками шампиньоны или мясные копчености (колбаски, свиные ребрышки и т. д.).

Ингредиенты:

куриные окорочка – 3 шт. (600 г)

горох сушеный – 1,5 стакана

лук – 2 шт.

морковь – 1 шт.

картофель – 2-3 шт.

лавровый лист – 2 шт.

перец горошком – 6-7 шт.

соль, молотый черный перец – по вкусу

растительное масло для жарки – 2-3 ст. л.

зелень укропа и петрушки – по вкусу

белый хлеб – для сухариков

Гороховый суп – рецепт приготовления:

Горох промываем несколько раз холодной водой и замачиваем в 4 стаканах воды на 2-4 часа. Куриные окорочка промываем, заливаем 2,5 л воды и готовим до закипания. Затем снимаем пенку. Добавляем 1 ч. л. соли, лавровый лист, нарезанный средними кубиками картофель и мелкими кубиками луковицу. Готовим 20 минут. Добавляем в бульон горох и варим до готовности гороха. Для зажарки в сковороде на растительном масле обжариваем натертую морковь с нарезанным луком до готовности. Когда горох будет практически готов, добавляем жареные овощи, солим и перчим по вкусу и готовим еще около 10 минут. Теперь на ваш вкус – суп можно взбить блендером (предварительно удалив горошины перца и лавровый лист) или оставить как есть. Белый хлеб нарезаем кубиками, выкладываем на сухой противень и готовим в духовке при 130 °С, чтобы хорошо подрумянился и был хрустящий.

Подаем гороховый суп с нарезанной зеленью и сухариками. Приятного аппетита!

Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.